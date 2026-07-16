به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال در فاصله کوتاهی تا آغاز فصل جدید، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی و مدیران این باشگاه تبدیل شده است؛ به طوری که از جمع خارجی‌های آبی‌پوشان، تنها دو بازیکن در فهرست تیم باقی مانده‌اند و چند بازیکن دیگر نیز قرارداد خود را فسخ کرده یا در آستانه جدایی قرار دارند.

استقلال فصل گذشته رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف دو ملی‌پوش ازبکستانی، منیر الحدادی مهاجم مراکشی-اسپانیایی، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی، دیدیه اندونگ هافبک گابنی، آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی، موسی جنپو وینگر اهل مالی و همچنین جوئل کوجو مهاجم قرقیزستانی-غنایی را در اختیار داشت؛ بازیکنی که به صورت قرضی برای نفتچی فرغانه ازبکستان به میدان می‌رفت.

در این بین، دیدیه اندونگ نخستین بازیکنی بود که در پایان نیم‌فصل نخست لیگ بیست‌وپنجم، به دلیل عمل نکردن باشگاه به تعهدات مالی، قرارداد خود را به صورت یک‌طرفه فسخ کرد. با این حال، پس از مذاکرات انجام‌شده، این هافبک گابنی بار دیگر با استقلال به توافق رسید و قرارداد جدیدی تا سال ۲۰۲۷ امضا کرد، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان، امکان ثبت قرارداد و استفاده از او در ادامه فصل برای استقلال فراهم نشد.

پس از پایان رقابت‌های لیگ ازبکستان نیز جوئل کوجو تصمیم گرفت فوتبال خود را در این کشور ادامه دهد و با استناد به عمل نکردن باشگاه استقلال به تعهدات مالی، قراردادش را فسخ کرد.

موسی جنپو دیگر بازیکن خارجی استقلال بود که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، حاضر نشد برای حضور در تمرینات به تهران بازگردد و در نهایت قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد.

جدیدترین مورد نیز به یاسر آسانی مربوط می‌شود؛ وینگر آلبانیایی که چند روزی در تمرینات استقلال حضور داشت و حتی تست‌های پزشکی ایفمارک را نیز پشت سر گذاشت، اما در ادامه تصمیم به ترک تهران گرفت و تنها یک روز پس از خروج از ایران، نامه فسخ قرارداد خود را برای باشگاه استقلال ارسال کرد.

در شرایطی که شمار بازیکنان جداشده خارجی استقلال رو به افزایش است، منیر الحدادی نیز به دلیل شرایط خانوادگی و همچنین پیشنهادهایی که از فوتبال مراکش دریافت کرده، تمایل دارد دوران حرفه‌ای خود را خارج از ایران ادامه دهد و به احتمال فراوان از جمع آبی‌پوشان جدا خواهد شد.

از سوی دیگر، داکنز نازون نیز با وجود حذف زودهنگام تیم ملی هائیتی در مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، تاکنون در تمرینات استقلال حاضر نشده و او نیز در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.

در حال حاضر، از جمع بازیکنان خارجی استقلال تنها رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف در فهرست این تیم باقی مانده‌اند. ماشاریپوف به دلیل مصدومیت هنوز شرایط حضور در میادین را ندارد و زمان دقیق بازگشت او مشخص نیست، اما آشورماتوف از زمان آغاز تمرینات در کنار سایر بازیکنان در برنامه‌های آماده‌سازی استقلال حضور داشته است.