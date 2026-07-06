جواد داوری: با رهبری رهبر شهید اقتدار به جامعه ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال با حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آقا در دل خیلی از مردم جا داشتند و نمونه‌اش همین حضور در مراسم تشییع است. ایشان همیشه رهنمودهای خوبی برای ورزشکاران داشتند و فکر می‌کنم طلایی‌ترین بحثی که داشتند این بود که همیشه باید از ظرفیت خودمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع در نیروهای مسلح‌مان اتفاق افتاد و دیدید با چه صلابت و اقتداری ماه‌ها بعد از شهادت حضرت آقا ایستادند و تلاش کردند و نشان دادند استکبار جایی در بین مسلمانان ندارد.



رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در بحث ورزش هم مهم‌ترین توصیه حضرت آقا موضوع ایران قوی، ورزش قوی خواهد بود که سرلوحه کار وزرای ورزش و روسای فدراسیون‌ها قرار گرفت. جای حضرت آقا همیشه برای ما خالی خواهد بود. همه ما مردم و جامعه ورزش به ایشان دین داریم چرا که با رهبری ایشان بعد از دو سده اقتدار به جامعه ایران برگشت.