  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب؛

جواد داوری: با رهبری رهبر شهید اقتدار به جامعه ایران بازگشت

جواد داوری: با رهبری رهبر شهید اقتدار به جامعه ایران بازگشت

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید دارد با رهبر شهید انقلاب با رهبری خود بعد از دو سده، اقتدار را به جامعه ایران بازگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال با حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آقا در دل خیلی از مردم جا داشتند و نمونه‌اش همین حضور در مراسم تشییع است. ایشان همیشه رهنمودهای خوبی برای ورزشکاران داشتند و فکر می‌کنم طلایی‌ترین بحثی که داشتند این بود که همیشه باید از ظرفیت خودمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع در نیروهای مسلح‌مان اتفاق افتاد و دیدید با چه صلابت و اقتداری ماه‌ها بعد از شهادت حضرت آقا ایستادند و تلاش کردند و نشان دادند استکبار جایی در بین مسلمانان ندارد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در بحث ورزش هم مهم‌ترین توصیه حضرت آقا موضوع ایران قوی، ورزش قوی خواهد بود که سرلوحه کار وزرای ورزش و روسای فدراسیون‌ها قرار گرفت. جای حضرت آقا همیشه برای ما خالی خواهد بود. همه ما مردم و جامعه ورزش به ایشان دین داریم چرا که با رهبری ایشان بعد از دو سده اقتدار به جامعه ایران برگشت.

کد مطلب 6880612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها