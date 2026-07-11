به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر جمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر نگهداری و عرضه داروهای تاریخگذشته در یکی از داروخانههای شهر قزوین، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و تأیید صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضائی از داروخانه مورد نظر بازرسی کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این بازرسی، ۱۶ قلم داروی بیمارستانی، ۲۱ هزار و ۴۶۴ قلم داروی عمومی تاریخگذشته و ۱۰ هزار و ۵۸۳ قلم داروی ثبتنشده در سامانه جامع انبارها، در مجموع ۳۲ هزار و ۶۳ قلم دارو کشف شد.
جمالی با اشاره به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریالی داروهای کشفشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.
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