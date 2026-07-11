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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

بیش از ۳۲ هزار قلم داروی تاریخ‌گذشته در قزوین کشف شد

بیش از ۳۲ هزار قلم داروی تاریخ‌گذشته در قزوین کشف شد

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۳۲ هزار و ۶۳ قلم انواع داروی تاریخ‌گذشته و ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها در بازرسی از یک داروخانه در شهر قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر جمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و عرضه داروهای تاریخ‌گذشته در یکی از داروخانه‌های شهر قزوین، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و تأیید صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضائی از داروخانه مورد نظر بازرسی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در این بازرسی، ۱۶ قلم داروی بیمارستانی، ۲۱ هزار و ۴۶۴ قلم داروی عمومی تاریخ‌گذشته و ۱۰ هزار و ۵۸۳ قلم داروی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها، در مجموع ۳۲ هزار و ۶۳ قلم دارو کشف شد.

جمالی با اشاره به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریالی داروهای کشف‌شده، خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6884893

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
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      پاسخ
      من دو ماهه دنبال یک ورق استامینوفن کدئین هستم اونوقت در داروخانه ها اینطوری داروها به هدر میره،، دارو دارند به مردم نمیدند چرا نمیدند نمیدونم؟!!! میگی کدئین بده سرماخوردگی میده الهی درد بگیرند تا درد مردم رو بفهمند بازم بعید میدونم که بفهمند.

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