https://mehrnews.com/x3cvP8 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ کد مطلب 6880782 استانها گیلان استانها گیلان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ نمایی از حضور جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در رشت رشت- در این ویدئو، صحنه هایی از حضور جاماندگان تشییع رهبر شهید در رشت را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: محمد رضا دلاوری کد مطلب 6880782 کپی شد مطالب مرتبط بوشهر در سوگ رهبر شهید؛ برگزاری آیینهای گسترده عزاداری ارومیه غرق در ماتم سوگ رهبر شهید انقلاب؛برگزاری آیین عزاداری خداحافظی با رهبر شهید، ادای احترام به یک شخصیت بزرگ جهانی است اقامه عزای رهبر شهید امت در گناوه جاماندگان بدرقه؛ روایت ارومیه از وداعی که نخواست ناتمام بماند تجمع جاماندگان تشییع پیکر رهبر شهید در آستانه اشرفیه وقتی «گِل» زبان سوگ شد؛ روایت خاکیترین وداع با آقای شهید تجمع جاماندگان وداع با پیکر رهبر شهید در ارومیه برچسبها تجمع مردمی وداع با رهبر شهید انقلاب شهادت رهبر معظم انقلاب دسته عزاداری رشت
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