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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

نمایی از حضور جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در رشت

نمایی از حضور جاماندگان مراسم تشییع رهبر شهید در رشت

رشت- در این ویدئو، صحنه هایی از حضور جاماندگان تشییع رهبر شهید در رشت را مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد رضا دلاوری

کد مطلب 6880782

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