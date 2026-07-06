به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز دوشنبه به قضاوت آنتونی تیلور در ورزشگاه «اتی‌ اند تی» دالاس برگزار شد که طی آن ماتادورها موفق شدند یک بر صفر حریف را شکست دهند و به مرحله بعد صعود کنند. میکل مرینو(۹۰) برای اسپانیا گل زد.

جدال جذابی که تماشاگران را میخکوب کرد

بازی دو تیم در شرایطی آغاز شد که علاقمندان به فوتبال از آن به عنوان یکی از جذابترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی یاد می کردند. به همین دلیل این جدال از همان دقایق ابتدایی تماشاگران را میخکوب کرد تا شاید گل های پرتعدادی از سوی ستاره های دو تیم را شاهد باشند اما هر چه انتظار کشیدند کمتر گل دیدند.

بازی نزدیک و متعادل در نیمه اول

سفیدپوشان اسپانیا و قرمزپوشان پرتغال در نیمه اول بازی نزدیک و پرهیجانی را پشت سر گذاشتند و دو تیم موقعیت هایی را برای گلزنی ایجاد کردند اما نتوانستند دروازه ها را باز کنند تا با وجود ایجاد موقعیت های گل مناسب قفل دروازه ها همچنان بسته بماند.

انتظار جذابیت بیشتر در نیمه دوم

پس از آن که دو تیم در نیمه اول را بدون گل پشت سرگذاشتند، انتظار می رفت که در نیمه دوم ستاره های پرتغال و اسپانیا نمایش بهتری داشته باشند. در این میان انتظار از یامال و کریستیانو بیشتر از سایرین بود اما دو ستاره جوان و پابه سن گذاشته نتوانستند دروازه ها را تهدید کنند و تلاششان برای زدن گل ثمری نداشت.

یامال دنبال پاس گل

یامن یامال که انتظار می رفت یکی از ستاره های جام بیست و سوم باشد در این دیدار درخشش خاصی نداشت با این وجود تلاش کرد با پاس هایی که می دهد زمینه پیروزی تیمش را فراهم کند. در دقیقه دقیقه ۷۹ پاس عالی یامال برای فران تورس به داخل محوطه جریمه رفت و تورس توپ را مقابل دروازه فرستاد اما بازیکنان پرتغال توپ را دفع کردند و اجازه ندادند دروازه شان تهدید شود.

توپ های رونالدو به هدف ننشست

کریستیانو رونالدو که امیدوار بود در آخرین دوره حضورش در جام جهانی به جام قهرمانی برسد، در این دیدار تلاش زیادی از خود نشان داد تا بتواند با گلزنی شرایط پیروزی تیمش را فراهم کند اما هر چه دوید کمتر به موفقیت رسید. رونالدو در چند صحنه توپ هایی را به سمت دروازه اسپانیا شلیک کرد اما یا سیمون توپ هایش را مهار کرد یا ضربات او راهی به چارچوب نداشت.

تصوری که بر باد رفت

در شرایطی که دو تیم در نیمه دوم تلاش می کردند به گل برتری برسند، در دقایق پایانی وضعیت متفاوت شد و نمایش متعادل قرمز و سفیدپوشان این تصور را به وجود آورد که بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان خواهد رسید و وقت های اضافه تکلیف برنده این دیدار را مشخص خواهد کرد.

رستگاری اسپانیا در دقیقه ۹۰

در حالی که تماشاگران و علاقمندان به فوتبال تصور می کردند باید منتظر دو ۱۵ دقیقه وقت های اضافه باشند، در اولین دقیقه وقت اضافه دنیا روی سر رونالدو و یارانش خراب شد و اسپانیایی ها در یک غافلگیری توپ را به عمق دفاع پرتغال فرستادند و میکل مرینو با یک ضربه زمینی دقیق توپ را از کنار تیر وارد دروازه کرد تا ماتادورها رستگار شوند.

تلاش پرتغال و رونالدو بی ثمر ماند

در وقت های اضافه اعلام شده از سوی داور پرتغال فشار زیادی روی دروازه اسپانیا وارد کرد تا بتواند به گل تساوی دست پیدا کند اما مثل تمام دقایق قبلی نتوانستند دروازه ماتادورها را به طور جدی تهدید کنند و بدون این که موقعیت گلزنی خاصی داشته باشند تن به شکست و حذف تلخ از جام جهانی دادند.

اشک های رونالدو و دلداری یامال

کریستیانو رونالدو که امیدوار بود آخرین دوره حضورش در جام جهانی با ثبت یک موفقیت دیگر همراه باشد پس از پایان سوت بازی در میان بهت و اندوه هوادارانش اشک ریخت و دقایقی درون زمین ایستاد و با بهت و حیرت به تماشاگران و علاقمندانش خیره شد. یامال ستاره اسپانیا یکی از بازیکنانی بود که سمت رونالدو رفت و به او دلداری داد.