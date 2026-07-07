خداحافظی گزینه پرسپولیس از پیکان + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر. کسری طاهری، مهاجم جوان و آینده‌دار فوتبال ایران، پس از پایان دوران حضورش در پیکان با این باشگاه خداحافظی کرد تا فصل جدید را با پیراهن پرسپولیس آغاز کند.

این مهاجم ۱۹ ساله که فصل گذشته به صورت قرضی از باشگاه روبین کازان روسیه راهی پیکان شده بود، با ارائه نمایش‌های قابل قبول توانست نظر کادر فنی پرسپولیس را جلب کند و در نهایت مذاکرات میان طرفین به نتیجه رسید.

طاهری با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «پایان هر مسیر آغاز مسیری تازه است.

امروز بعد از یک فصل حضور در باشگاه پیکان زمان خداحافظی فرا رسیده هر چند مصدومیت باعث شد فرصت زیادی برای حضور در زمین نداشته باشم اما این فصل برای من فقط چند بازی نبود بخشی از مسیر فوتبالم بود که هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد.

پیکان جایی بود که فرصت دیده شدن و معرفی شدن به فوتبال حرفه ای را پیدا کردم و این لطف و اعتماد همیشه در ذهن و قلبم خواهد ماند.

از مدیریت محترم باشگاه کادر فنی مخصوصا سرمربی محترم تیم پیکان و کادر پزشکی، تدارکات، مدیا تیمو رسانه هم تیمی ها و تمام اعضای خانواده بزرگ پیکان که در این مسیر کنارم بودند، صمیمانه تشکر میکنم

قدردان تمام حمایتها، اعتمادها و خاطراتی هستم که در این یک فصل رقم خورد.

با احترام از این خانواده خداحافظی میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.»