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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

منش «آقای شهید ایران» راهنمای کارکنان دولت در خدمت‌ رسانی شود

منش «آقای شهید ایران» راهنمای کارکنان دولت در خدمت‌ رسانی شود

کرمان-استاندار کرمان با ادای احترام به مقام والای «آقای شهید ایران»، بر تجدید بیعت کارکنان دولت با آرمان‌های ایشان و ادامه مسیر خدمت با تأسی از منش مدیریتی و سجایای اخلاقی آن شهید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت و ادای احترام مدیران و کارکنان دولت در استان کرمان به مقام شامخ شهید ایران، اظهار داشت: همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم، مراسمی نیز در کرمان برگزار شد که نمادی از تجدید بیعت کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی استان با راه و آرمان‌های والای شهید ایران بود.

وی افزود: در این مراسم، سجایای اخلاقی برجسته، منش مدیریتی ممتاز و همچنین نکات کلیدی مورد تأکید «اقای شهید ایران» در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور، به تفصیل بیان و بر اهمیت آن‌ها تأکید شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه این گردهمایی، تجدید عهدی برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی به مردم بود، تصریح کرد: با تاسی به راه و سیره آن شهید بزرگوار و نکاتی که در دوران مسئولیت‌های مختلف، از ابتدای انقلاب تا زمان شهادت بر آن‌ها پافشاری می‌کردند؛ تلاش خواهیم کرد این مسیر را با عزمی راسخ‌تر از گذشته ادامه دهیم.

منش «آقای شهید ایران» راهنمای کارکنان دولت در خدمت‌ رسانی است

طالبی، در ادامه سخنان خود ابراز امیدواری کرد: با مشارکت فعالانه مردم، که یکی از محورهای مورد تاکید رهبر شهیدمان بود، و همچنین با همدلی و وفاقی که می‌تواند در استان کرمان به بهترین شکل شکل بگیرد، بتوانیم چالش‌های پیش‌رو را به نحو احسن مدیریت کرده و روند توسعه استان کرمان را با شتابی قابل توجه دنبال کنیم.

وی افزود: امیدواریم با این مشارکت مردمی و همدلی سازنده در استان، کرمانی آبادتر، زیباتر و در خور شأن مردم وفادار این دیار به انقلاب و میراث گرانبهای شهید ایران ساخته شود.

کد مطلب 6881626

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