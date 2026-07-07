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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

حق‌پرست: خودروی سواری با ۱۶۰ میلیون ریال خلافی در هرمزگان توقیف شد

حق‌پرست: خودروی سواری با ۱۶۰ میلیون ریال خلافی در هرمزگان توقیف شد

بندرعباس - رئیس پلیس راه هرمزگان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با ۱۶۰ میلیون ریال خلافی در محورهای شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست، اظهار کرد: مأموران گشت پلیس راه شهرستان رودان حین گشت‌زنی در یکی از محورهای حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام استعلام‌های لازم دریافتند، این خودرو دارای ۱۶۰ میلیون ریال خلافی است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با بیان اینکه خودروی توقیف شده برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده است، به رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد چنانچه وسیله نقلیه آنان به هر دلیل دارای توقیف قضائی است، پیش از هرگونه استفاده از خودرو نسبت به رفع توقیف آن از مراجع ذیصلاح اقدام کنند.

کد مطلب 6881772

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