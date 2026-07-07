اعلام آمادگی ۲۲ هزار دانشگاهی برای حضور در مراسم تشییع در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبیپور عصر سهشنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در خصوص فعالیت احزاب اظهار کرد: بیش از پنجاه حزب و دفتر حزبی در قالب خانه احزاب استان فعال هستند که ضمن اطلاعرسانی، تمهیدات لازم را برای حضور بیست هزار نفر از کادر اجرایی خود از سراسر کشور فراهم کردهاند و تا شب گذشته هزار نفر از این افراد وارد استان شدهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش سمنها بیان کرد: بیش از هشتصد سمن در سطح استان فعالیت دارند که با هدف خدمترسانی، برای اسکان یکصد هزار نفر اعلام آمادگی کردهاند و نهصد و پنجاه و هفت نیروی فنی و حرفهای را برای همکاری با کارگروههای مختلف معرفی نمودهاند.
وی در مورد مشارکت دانشگاهیان تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد مرکزی، دانشگاهیان شرق کشور در مشهد حضور مییابند که تا صبح امروز بیست و دو هزار نفر در سامانه وزارت علوم برای شرکت در این مراسم ثبتنام کردهاند و سیزده هزار نفر از آنان تاکنون به استان منتقل شدهاند.
نبیپور ادامه داد: برای اسکان دانشجویان و اساتید از ظرفیت دانشگاهها استفاده شده و امکان پذیرایی از پنجاه هزار نفر فراهم است. وی همچنین از برگزاری بزرگترین گردهمایی دانشگاهیان کشور با حضور مقام عالی وزارت علوم در شامگاه فردا چهارشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و آن را یکی از برنامههای شاخص فرهنگی در جریان این مراسم دانست.
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