شوک به استقلال/ توافق منیر الحدادی با باشگاه مراکشی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه اتحاد طنجه در آستانه رقم زدن یکی از بزرگترین انتقالهای تابستانی فوتبال مراکش قرار دارد؛ چرا که این تیم به توافق نهایی با منیر الحدادی، ستاره سابق بارسلونا و سویا نزدیک شده است.
رسانه آفریقایی «Africafoot» خبر داد، مذاکرات میان طرفین در روزهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و اتحاد طنجه تقریباً قرارداد با این مهاجم مراکشی را نهایی کرده است.
دو طرف به توافق اولیه دست یافتهاند و تنها برخی مراحل اداری و مالی باقی مانده تا انتقال به صورت رسمی اعلام شود؛ مگر اینکه در لحظات پایانی اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد.
مدیریت باشگاه اتحاد طنجه اهمیت زیادی برای تکمیل این انتقال قائل است و با توجه به تجربه و تواناییهای فنی بالای الحدادی، قصد دارد خط حمله خود را با بازیکنی باتجربه، باکیفیت و دارای ویژگیهای رهبری تقویت کند. این باشگاه امیدوار است جذب چنین بازیکنی پیام قدرتمندی برای هوادارانش پیش از آغاز فصل جدید باشد.
منیر الحدادی پس از یک فصل حضور در فوتبال ایران و بازی برای استقلال تهران راهی فوتبال مراکش خواهد شد. او در سپتامبر ۲۰۲۵ پس از پایان قراردادش با لگانس اسپانیا، به صورت بازیکن آزاد به استقلال پیوست.
این بازیکن خیلی زود توانست خود را با شرایط فوتبال ایران وفق دهد و در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ عملکردی قابل قبول از خود ارائه کرد. او در مجموع ۲۸ بازی در رقابتهای مختلف برای استقلال به میدان رفت، ۲۱۰۹ دقیقه بازی کرد، ۴ گل به ثمر رساند و ۵ پاس گل داد.
الحدادی در لیگ برتر ایران ۱۸ بازی انجام داد که حاصل آن ۳ گل و ۳ پاس گل بود. او همچنین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ۸ مسابقه حضور داشت و یک گل و یک پاس گل ثبت کرد. این مهاجم در جام حذفی ایران نیز در دو بازی یک پاس گل به نام خود ثبت کرد.
اگرچه این آمار شاید به طور کامل تأثیرگذاری او در زمین را نشان ندهد، اما توانایی این بازیکن در حفظ سطح رقابتی بالا و استفاده از تجربه گستردهاش را ثابت میکند.
طبق گزارش این رسانه، الحدادی در شرایطی ایران را ترک کرد که بیثباتی امنیتی در منطقه افزایش یافته بود و تصمیم گرفت ادامه دوران حرفهای خود را در محیطی باثباتتر دنبال کند؛ موضوعی که پیشتر نیز توسط Africafoot اعلام شده بود.
در صورت نهایی شدن این انتقال، منیر الحدادی در ۳۰ سالگی نخستین تجربه حضور خود در لیگ مراکش را آغاز خواهد کرد. ارزش فعلی این بازیکن در سایت ترانسفرمارکت حدود ۱.۵ میلیون یورو اعلام شده است.
این مهاجم مراکشی به دلیل تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا، بهویژه در لالیگا و رقابتهای بینالمللی، میتواند ارزش فنی زیادی به اتحاد طنجه اضافه کند.
الحدادی محصول آکادمی مشهور لاماسیا بارسلونا است و پس از درخشش در این آکادمی به تیم اصلی این باشگاه رسید. او سپس در فوتبال اسپانیا برای تیمهایی مانند والنسیا، دپورتیوو آلاوس، سویا، ختافه، لاس پالماس و لگانس بازی کرد.
بالاترین ارزش بازار این بازیکن در دوران حضورش در سویا رقم خورد؛ زمانی که پس از انتقال به این باشگاه در سال ۲۰۱۹، ارزش او به ۱۲ میلیون یورو رسید. این رقم نشاندهنده جایگاه او در سالهای حضورش در لالیگا پیش از انتقال به فوتبال آسیا بود.
علاقه اتحاد طنجه به جذب الحدادی تنها به سابقه درخشان او محدود نمیشود؛ بلکه تواناییهای فنی این بازیکن نیز یکی از دلایل اصلی این انتقال است. او توانایی بازی در هر دو جناح خط حمله را دارد و میتواند به عنوان مهاجم دوم پشت سر مهاجم نوک نیز بازی کند.
الحدادی به مهارتهای فردی بالا، سرعت، توانایی خلق موقعیت، درک خوب از جریان بازی و ارتباط مؤثر میان خطوط تیمی شناخته میشود؛ ویژگیهایی که گزینههای بیشتری را در اختیار کادر فنی اتحاد طنجه قرار خواهد داد.
در صورتی که روند مذاکرات طبق برنامه پیش برود، اتحاد طنجه یکی از مهمترین خریدهای تابستانی لیگ مراکش را انجام خواهد داد؛ انتقالی که میتواند جاهطلبیهای این باشگاه را افزایش دهد و با حضور بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن بارسلونا، سویا و چند تیم مطرح لالیگا را دارد، ارزش رقابتهای داخلی مراکش را بالاتر ببرد.
همچنین Africafoot چند هفته پیش گزارش داده بود که دو باشگاه بزرگ مراکشی یعنی وداد کازابلانکا و الرجاء کازابلانکا نیز به جذب منیر الحدادی علاقهمند بودند، اما در نهایت این اتحاد طنجه بود که بیشترین شانس را برای نهایی کردن قرارداد به دست آورد.
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