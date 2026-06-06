نامه فسخ به باشگاه استقلال رسید/ خطر جدایی برای بازیکنان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، ایران را ترک کردهاند و تاکنون هیچیک از آنها به کشور بازنگشتهاند.
در این میان، موسی جنپو که فصل گذشته با سر و صدای زیادی به جمع آبیپوشان پایتخت اضافه شد، طی ماههای گذشته بارها با ارسال نامههایی به مدیران باشگاه استقلال خواستار دریافت مطالبات معوقه خود شده بود. با این حال، به دلیل برخی مشکلات بانکی، باشگاه استقلال تاکنون موفق به پرداخت بخشی از مطالبات این بازیکن نشده است.
جنپو امروز نیز نامهای رسمی به باشگاه استقلال ارسال کرده و در آن یادآور شده است که به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، این حق را دارد که قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کند.
پیش از جنپو، سایر بازیکنان خارجی استقلال از جمله یاسر آسانی، منیر الحدادی، آنتونیو آدان و داکنز نازون نیز با ارسال نامههایی به باشگاه، خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالی و پرداخت مطالبات خود شده بودند.
با توجه به محرومیت نقلوانتقالاتی استقلال و شرایط حساس این باشگاه برای فصل آینده، حلوفصل پرونده بازیکنان خارجی و جلوگیری از ایجاد پروندههای جدید در مراجع بینالمللی از اهمیت ویژهای برای مدیران آبیپوش برخوردار است.
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