به گزارش خبرگزاری مهر، داکنز نازون مهاجم تیم ملی فوتبال هائیتی و باشگاه استقلال در گفتگو با خبرگزاری رویترز، از لحظات دلهرهآور خروج خود از ایران همزمان با آغاز جنگ صحبت کرد و گفت: داخل هواپیما نشسته بودم و آماده پرواز بودیم که تلفنم روشن شد و یکی از دوستانم که در اسرائیل بازی میکند برایم پیام فرستاد. او گفت آژیر خطر جنگ در اسرائیل به صدا درآمده است. همان لحظه با خودم گفتم چقدر خوششانس هستم که الان داخل هواپیما هستم و قرار است پرواز کنیم.
او ادامه داد: فقط ۱۰ ثانیه بعد، مهماندار هواپیما اعلام کرد همه باید از هواپیما پیاده شوند چون جنگ آغاز شده و حریم هوایی بسته شده است. از همان لحظه دیگر فقط به زنده ماندن فکر میکردیم.
مهاجم ۳۲ ساله استقلال که قصد داشت برای دریافت ویزای جام جهانی راهی پاریس شود، توضیح داد: قرار بود به فرانسه بروم تا کارهای مربوط به ویزا را انجام دهم اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و مجبور شدیم زمینی از ایران خارج شویم و از طریق جمهوری آذربایجان خودمان را نجات دهیم.
نازون درباره شرایط سخت آن روزها اظهار داشت: مهمترین نگرانی من خانوادهام بود. همسر مراکشی و چهار فرزندم مدتی قبل به مراکش برگشته بودند چون زندگی در تهران برایشان سخت شده بود و حالا خوشحالم که آن زمان کنار من نبودند. وقتی تنها باشی سریعتر تصمیم میگیری و راحتتر حرکت میکنی.
او افزود: بعد از اینکه ما را از هواپیما پیاده کردند، با منیر الحدادی همتیمیام روبهرو شدم که او هم مجبور شده بود از پروازش خارج شود. همه میخواستند هرچه سریعتر ایران را ترک کنند اما باشگاه باید برای چند بازیکن هماهنگی انجام میداد. در حالی که بسیاری از مردم در حال فرار از تهران بودند، ما دوباره به سمت شهر برگشتیم.
بازیکن تیم ملی هائیتی خاطرنشان کرد: در بزرگراهی که به سمت تهران میرفتیم، مسیر مقابل برای کیلومترها قفل شده بود چون هیچکس نمیخواست وارد شهر شود؛ همه از بمبارانها فرار میکردند. حتی در مسیر انفجارها را از نزدیک دیدیم. یکی از حملات شاید حدود ۱۰۰ متر با ما فاصله داشت. وقتی بعداً به آن فکر میکنم واقعاً شوکه میشوم.
نازون درباره سختیهای خروج از ایران گفت: ارتباطات تقریباً قطع شده بود اما برای مدت کوتاهی توانستم با تلفن یکی از مسئولان امنیتی تیم به اینترنت وصل شوم. همان موقع با خانوادهام تماس گرفتم و از همسرم خواستم برایم از آذربایجان بلیت تهیه کند. همچنین یک سیمکارت الکترونیکی خریدم که فکر میکنم جانم را نجات داد.
او ادامه داد: ساعتهای زیادی منتظر ماندیم تا شرایط خروج فراهم شود و در مجموع حدود ۲۰ ساعت در جاده بودم. در طول مسیر هم حملات و انفجارها را در آسمان میدیدم.
مهاجم استقلال در خصوص عبور از مرز آذربایجان گفت: ابتدا اجازه عبور به من ندادند و مدارک بیشتری میخواستند اما با همان اینترنت ضعیفی که داشتم توانستم با سفارت فرانسه و مدیر برنامههایم تماس بگیرم و در نهایت موفق شدم از مرز عبور کنم. دو روز بعد هم سوار هواپیما شدم و به پاریس رفتم.
نازون با اشاره به شرایط جنگ اظهار داشت: مردم جان و خانوادههایشان را از دست میدهند؛ واقعاً برای چه؟ فقط دعا میکنم صلح برقرار شود.
او درباره آیندهاش در استقلال هم گفت: هنوز یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارم و اگر شرایط آرام شود، دوباره به ایران برمیگردم تا فوتبال بازی کنم.
مهاجم تیم ملی هائیتی درباره حضور کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از ۵۲ سال گفت: هنوز نمیتوانم این اتفاق را توصیف کنم. شاید روزی که وارد زمین شوم و بگویند این مسابقه جام جهانی است، تازه متوجه بزرگی آن شوم.
او درباره همگروهی هائیتی با برزیل، مراکش و اسکاتلند در جام جهانی اظهار داشت: از هیچ تیمی نمیترسیم. با فروتنی اما با غرور وارد مسابقات میشویم چون ما اهل هائیتی هستیم.
نازون که با ۴۴ گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هائیتی محسوب میشود، در پایان گفت: رؤیایم این است که در جام جهانی گل بزنم؛ فرقی هم نمیکند مقابل چه تیمی باشد. وقتی به خوشحال شدن مردم هائیتی فکر میکنم مو به تنم سیخ میشود. این حس واقعاً غیرقابل توصیف است.
