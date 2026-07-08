تخصیص بیش از ۶۲ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ های برق لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر چهارشنبه به همراه نماینده مردم این شهرستان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در بازدید از روند اجرای طرحهای توسعه و تقویت شبکه برق در این شهرستان با اشاره به افزایش مصرف انرژی در فصول گرم سال و نیز رشد جمعیت و حضور گردشگران در این منطقه، اظهار کرد: تقویت زیرساختهای برق لاهیجان به عنوان یکی از اولویتهای مدیریت شهری دنبال میشود و برنامههایی برای پاسخگویی به نیازهای کنونی و آتی شهرستان پیشبینی شده است.
وی با قدردانی از همکاری نماینده مردم شهرستان در مجلس و شرکت توزیع نیروی برق استان در تأمین اعتبارات، افزود: با اجرای پروژههای جدید، بخش قابل توجهی از ناپایداریهای شبکه جبران خواهد شد.
فرماندار لاهیجان با اشاره به تأمین زمین برای احداث پست برق «لاهیجان ۳» در خیابان حزین و همجواری دانشگاه آزاد، تصریح کرد: این زمین بهصورت موقت و برای مدت سه سال در اختیار پروژه قرار گرفته تا مراحل اجرایی تسریع شود.
مسچیان همچنین از اجرای حدود ۱۵۰ کیلومتر عملیات بهسازی، تبدیل و کابلرسانی خودنگهدار در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: میزان اجرای این پروژهها در لاهیجان بیش از ۱۰ درصد از میانگین استانی بالاتر است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای طرحهای برق شهرستان هزینه شده، یادآور شد: احداث هفت فیدر جدید، افزایش ظرفیت شبکه و طرحهای اصلاحی در دستور کار قرار دارد که نقش مؤثری در پایداری تأمین برق ایفا خواهد کرد.
فرماندار لاهیجان در پایان با تقدیر از همراهی شهروندان در زمان اجرای عملیات عمرانی، ابراز امیدواری کرد که با بهرهبرداری از این پروژهها، خدماترسانی مطلوبتری به جامعه محلی، تولیدکنندگان و گردشگران ارائه شود.
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