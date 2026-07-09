الاخبار: عراق از ایران جدا نیست؛ رستاخیز ۴ میلیونی مردم در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار لبنان نوشت که عراق شاهد یکی از پرشکوه‌ترین مراسم هایی بود که در تشییع پیکر امام خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. این مراسم علاوه بر ابعاد دینی، حامل پیام‌های سیاسی بود که با وجود کشمکش‌های منطقه‌ای و گسترش فشارهای آمریکا بر بغداد از حضور گسترده مردمی و رسمی در این مراسم خبر می‌داد.

الاخبار با اشاره به اینکه این مراسم با وجود تلاش‌های آمریکا برای جداسازی عراق و نیروهای مقاومت در این کشور از ایران و عمق استراتژیک آن برگزار شد، تصریح کرد که مراسم مذکور با حضور گسترده رسمی و دیپلماتیک و نظامی در بالاترین سطوح برگزار شد و علی الزیدی نخست وزیر عراق و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران علاوه بر رهبران فراکسیون چارچوب هماهنگی و محمد الحلبوسی رهبر حزب التقدم نیز در این مراسم حضور داشتند.

اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار محسن رضایی مشاور رهبر انقلاب در کنار فرماندهانی از نیروهای حشد شعبی و نمایندگان گروه‌های مقاومت در عراق، لبنان و فلسطین و همچنین نمایندگانی از سوریه و یمن و ایران در کنار تشییع کنندگانی از کشورهای اروپایی در این مراسم حاضر بودند.

رسانه‌های رسمی وابسته به حشد الشعبی اعلام کرد که بر اساس آمارهای اولیه، تعداد شرکت کنندگان در این مراسم بالاتر از۴ میلیون نفر ارزیابی شد و خیابان‌های شهرهای مقدس عراق مملو از پرچم‌های ایران و عراق و دیگر گروه‌های مقاومت و نیروهای حشد شعبی و تصاویری از امام خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر رهبران سیاسی و دینی بود.

فالح الماجدی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با الاخبار تصریح کرد که حضور میلیونی مردم عراق نشان دهنده شکست تلاش‌های آمریکا برای جداسازی عراق و محور مقاومت از ایران بود.

وی تصریح کرد که مراسم تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب ایران همزمان با درگیری‌های داخلی و کشمکش‌های شدید در دولت عراق برگزار شد که تلاش دارد بین فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا و مبانی استراتژیک و عقیدتی نیروهای تشکیل دهنده دولت، تعادل ایجاد کند.

الماجدی خاطرنشان کرد که حضور رهبران عالی رتبه از دولت عراق در کنار مقامات عالی رتبه ایرانی دلیل قاطعی بر شکست فشارهای آمریکا در جداسازی این ارتباط بود و ثابت کرد که بغداد تصمیم خود را گرفته و در قلب معادلات محور مقاومت حضور خواهد داشت و تلاش‌ها و تهدیدات برای جداسازی این کشور از محور مقاومت عملاً فایده‌ای نداشته است.

محمد الساعدی یکی از روحانیون دینی که در مراسم تشییع در کربلا شرکت کرده بود، به الاخبار گفت که حضور میلیونی از میان تمامی ساختارهای اجتماعی عراق و کشورهای دیگر در این مراسم این پیام واضح و مستقیم را مخابره کرد که مقاومت در آمادگی و ثبات کامل قرار دارد و تمامی محاسبات استکبار جهانی برای شکستن محور مقاومت از طریق ترور به بن‌بست رسیده است.

وی حضور میلیونی مردم در این مراسم را پیروزی واقعی برای رهبران مقاومت دانسته و تاکید کرد که ترور این رهبران و فرماندهان، به مسیر مقاومت پایان نخواهد داد، بلکه مبانی آن را به عنوان یک رویکرد مردمی و بین المللی تقویت خواهد کرد.