مواکب کرمانی، امتداد روحیه مردم‌ یاری مکتب حاج قاسم درمیدان خدمت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی نظری، با بیان اینکه در یک نگاه کلی، مجموعهای از ظرفیتهای مردمی، حاکمیتی و صنعتی در استان کرمان و همچنین در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی برای خدمترسانی به زائران پای کار آمدهاند، اظهار داشت: در حوزه بروناستانی نیز با همراهی معادن و شرکتهای صنعتی و معدنی استان، اعم از مجموعههای فعال در حوزه مس، سنگآهن و سایر شرکتها، خدمات گستردهای به زائران ارائه شد.
وی افزود: در استان کرمان نیز همه ارکان و مجموعهها از امام جمعه کرمان به عنوان مسئول ستاد برگزاری مراسمها، شورای سیاستگذاری، استاندار کرمان، دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداری، آب، برق، گاز، هلال احمر، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه، بسیج، بسیج سازندگی و گروههای جهادی، در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا پشتیبانی لازم از برنامههای این ایام به بهترین شکل انجام شود.
سردار نظری، با اشاره به برگزاری برنامههای متعدد در شش روز گذشته در شهر کرمان و شهرستانهای مختلف استان، تصریح کرد: این اقدامات با پشتیبانی مناسب و مشارکت خودجوش مردمی همراه بود و حضور مسئولان در کنار مردم، جلوهای از همدلی، انسجام و روحیه خدمت را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه با اشاره به خدمات ارائهشده در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی گفت: در این استانها نیز به ویژه در حوزه برپایی مواکب، خدمات قابل توجهی به زائران ارائه شد؛ از تأمین آب آشامیدنی، میانوعده و وعدههای غذایی گرفته تا خدمات پزشکی و خدمات بینراهی، همه با تلاش شبانهروزی خادمان و نیروهای مردمی در حال انجام است.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با قدردانی از خدمات راهداری و پلیس راهور استان کرمان اظهار داشت: در مسیرهای کرمان به تهران و کرمان به مشهد، خدمات ارزشمند و مؤثری از سوی مجموعه راهداری و راهنمایی و رانندگی ارائه شد که جای تقدیر دارد. این خدمات در مسیرها بهخوبی قابل مشاهده بود و لازم است از کادر اجرایی، مسئولان و مجموعههایی که با یکرنگی و همدلی در این عرصه حضور داشتند، صمیمانه تشکر کنیم.
سردار نظری، همچنین با اشاره به حجم بالای زائران کرمانی در مشهد مقدس افزود: با توجه به ظرفیت موجود در مشهد و نیاز به تقویت خدماترسانی، مجموعههایی همچون شهرداری کرمان، مواکب عتبات عالیات و گروههای جهادی با حضور مؤثر خود تلاش کردند تا نیازهای مردم و زائران را تا حد امکان تأمین کنند.
وی با تأکید بر تجربه موفق استان کرمان در برگزاری برنامههای هفته مقاومت در سالهای اخیر گفت: در پنج تا شش سال گذشته، ساختارها، نرمافزارها، کارگروهها و تیمهای اجرایی منسجمی در استان شکل گرفته که امروز ثمره آن را در کیفیت خدماترسانی و هماهنگی میان دستگاهها، شرکتهای صنعتی و معدنی و مجموعههای مردمی شاهد هستیم.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع در مشهد مقدس اظهار کرد: امیدواریم تشییع مشهد نیز همانند مراسمهای باشکوه روزهای گذشته، جلوهای دیگر از حضور حماسی مردم و پاسخی قاطع به دشمنان باشد.
وی ادامه داد: آنچه امروز در مشهد مشاهده شد، نشان میدهد مردم ایران بار دیگر با حضور خود معادلات دشمن را بر هم خواهند زد و ثابت میکنند که فصلالخطاب همه تصمیمها و حرکتها، مردم هستند.
سردار نظری، در پایان از همه مسئولان استان، شرکتهای صنعتی و معدنی، مجموعههای نظامی و امنیتی، خادمان مواکب، گروههای جهادی، رسانهها و بهویژه مردم قدردانی کرد و گفت: مردم عزیز با حضور پرشور خود همواره مایه امید و قوت قلب خدمتگزاران هستند. استان کرمان نیز به برکت روحیه مردمداری، مردمیاری و مکتب حاج قاسم، در این عرصه جزو استانهای پیشرو و فعال بوده است.
وی همچنین از اصحاب رسانه به دلیل انعکاس این مانور عظیم خدمترسانی و بازتاب تلاشهای صورتگرفته در این ایام تقدیر کرد.
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