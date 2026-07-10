به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، پوریا شهرآبادی، مهاجم تیم ملی امید ایران، با اشاره به اردوی ۱۲ روزه این تیم در ترکیه اظهار داشت: وقتی احترام و رفتار حرفهای میبینید، باید همانگونه حرفهای پاسخ بدهید. وقتی میبینم در تیمی حضور دارم که تمام ارکان آن زیر نظر عبدی به بهترین شکل کار میکنند و همه چیز سر جای خودش است، به حضور در این تیم افتخار میکنم.
مهاجم ۲۰ ساله و بلندقامت تیم ملی امید با اشاره به انجام سفرهای اخیر این تیم به ترکیه با پرواز اختصاصی، گفت: ابتدا باید از فدراسیون فوتبال تشکر کنم که با نگاه صحیح فنی، چنین شرایطی را برای تیم ملی امید فراهم کرده است. بدون شک این نوع رویکرد، هم در ذهن بازیکنان و هم در ذهن اعضای کادر فنی تأثیر بسیار مثبتی دارد. استفاده از پرواز چارتر، علاوه بر اینکه فرصت کافی برای ریکاوری بازیکنان ایجاد میکند، نوعی احترام مضاعف به تیم ملی است که ارزش بسیار زیادی دارد.
وی درباره اهمیت برگزاری دیدارهای تدارکاتی بینالمللی برای تیم ملی امید تصریح کرد: زمان زیادی تا بازیهای آسیایی ناگویا باقی نمانده و قرار است با بهترین تیمهای آسیا رقابت کنیم. به همین دلیل نیاز مبرمی به برگزاری بازیهای تدارکاتی با تیمهای ترکیهای داشتیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسیم و با آمادگی بیشتری وارد مسابقات شویم.
شهرآبادی درباره شرایط خود و سایر بازیکنان تیم ملی امید نیز گفت: فکر میکنم یکی از بهترین تیمهای سالهای اخیر را زیر نظر کادر فنی فعلی در اختیار داریم. همه چیز از شعار همیشگی آقای عبدی آغاز میشود؛ اینکه باید یک تیم واقعی با یک هدف بزرگ و افتخارآفرین برای کشورمان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در همین فرصت کوتاه باقیمانده باید روند خوب فعلی را حفظ کنیم و هر روز نسبت به قبل متحدتر و یکدلتر باشیم. وقتی یک بازیکن میبیند تمام ارکان فدراسیون، مدیریت تیم، کادر فنی، تدارکات، پزشکی، رسانه و بخش لجستیک با نهایت دقت و هماهنگی در حال فعالیت هستند، خودش را در شرایطی میبیند که هیچ راهی جز موفقیت در قالب یک کار تیمی ندارد. این حس مسئولیت، انگیزه همه ما را برای رسیدن به موفقیت چند برابر میکند.
او در پایان به انگیزه های فردی اش هم اشاره کرد و گفت: واقعا افتخار میکنم لباس تیم ملی را بر تن دارم. از سوی آقای قلعهنویی به اردوی قبل از جام جهانی دعوت شدم و امیدوارم بتوانم در بهترین شرایط باقی بمانم تا این افتخار ادامه دار باشد. در تیم ملی امید هم بدرخشد تا دل خانواده و مردمم را شاد کنم.
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