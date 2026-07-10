تصمیم پرسپولیس ۳۰۰ میلیارد هزینه دارد/ مخالفت چند بازیکن با جدایی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست جوانگرایی مورد نظر مدیریت باشگاه پرسپولیس و همچنین بررسی‌های فنی مهدی تارتار سرمربی جدید سرخپوشان، جدایی سروش رفیعی و مرتضی پورعلی‌گنجی از پرسپولیس قطعی شده است.

این دو بازیکن با وجود آنکه برای یک فصل دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارند، در برنامه‌های فنی فصل آینده جایی نخواهند داشت و به طور قطع در جمع شاگردان مهدی تارتار حضور پیدا نخواهند کرد.

همچنین احتمال دارد در ادامه این روند، نام چند بازیکن باتجربه دیگر از جمله امید عالیشاه و میلاد سرلک نیز در فهرست خروجی باشگاه قرار بگیرد که پس از نهایی شدن بررسی‌های کادر فنی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس قصد دارد با حفظ شأن و احترام بازیکنانی که سال‌ها برای این تیم به میدان رفته‌اند، شرایط برگزاری یک مراسم و نشست خبری برای خداحافظی رسمی آنها را فراهم کند تا پایان همکاری با این نفرات در فضایی حرفه‌ای رقم بخورد.

با این حال، تاکنون هیچ‌یک از بازیکنان مورد نظر با این پیشنهاد موافقت نکرده‌اند و قرار است پس از اعلام تصمیم نهایی باشگاه، درباره ادامه همکاری یا فسخ قرارداد خود تصمیم بگیرند. اکنون باید دید توافق نهایی برای فسخ قرارداد میان طرفین حاصل می‌شود یا خیر.

این در حالی است که با توجه به قراردادهای منعقدشده، جدایی این بازیکنان می‌تواند بار مالی قابل توجهی برای باشگاه پرسپولیس به همراه داشته باشد؛ به طوری که برآوردها از هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برای فسخ قراردادها و تسویه تعهدات مالی حکایت دارد.