باغ موزه مشاهیر شیراز تا یادروز حافظ افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی گفت: باغ موزه مشاهیر شیراز به وسعت ۱۷ هزار مترمربع تا یاد روز حافظ افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه با معماری فاخر و استاندارهای لازم تقدیم شهروندان خواهد شد، ادامه داد: به منظور مدیریت ترافیک اطراف حافظیه یک پارکینگ سه طبقه در یک فضای ۵ هزار متر مربعی احداث خواهد شد و بر روی آن نیز دو طبقه رواق خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: بر اساس تعهد سرمایه گذار این مجموعه باید ظرف دو سال به بهره برداری برشد و زمینه کاهش و مدیریت ترافیک اطراف حافظیه را فراهم آورد.