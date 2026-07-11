بازیکن تیم ملی کلمبیا تهدید به مرگ شد!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کلمبیا اعلام کرد که تهدیدهایی علیه جان و امنیت خامینتون کامباس، هافبک تیم ملی این کشور، پس از از دست دادن یک موقعیت حساس گلزنی که نقش مهمی در حذف کلمبیا از مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داشت، مطرح شده است.

فدراسیون فوتبال کلمبیا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، اعلام کرد: «تهدیدهایی که پس از دیدار مقابل سوئیس متوجه جان و امنیت خامینتون کامباس و خانواده‌اش شده است را محکوم می‌کنیم.» این دیدار سه‌شنبه در شهر ونکوور برگزار شد و کلمبیا پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی مقابل سوئیس شکست خورد و از رقابت‌ها کنار رفت.

این فدراسیون همچنین ضمن اعلام «همبستگی کامل و حمایت خود از این بازیکن و خانواده‌اش»، تأکید کرد که در کنار کامباس خواهد بود.

کامباس در جریان مسابقه پس از اشتباه مدافعان سوئیس صاحب یک فرصت عالی گلزنی شد، اما در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان نتوانست توپ را وارد دروازه کند و ضربه او از بالای تیرک افقی به بیرون رفت.

این تهدیدها علیه بازیکن روساریو سنترال آرژانتین یادآور یکی از خشن‌ترین دوره‌های تاریخ فوتبال کلمبیا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است؛ زمانی که گروه‌های قاچاق مواد مخدر با ترورها و حملات خشونت‌آمیز، فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کرده بودند.

این اتفاق همچنین یادآور قتل آندرس اسکوبار مدافع سرشناس کلمبیا، در سال ۱۹۹۴ است. اسکوبار در شهر مدلین در شمال غرب کلمبیا با گلوله کشته شد؛ اتفاقی که چند هفته پس از گل به خودی او در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا رخ داد؛ گلی که باعث شد کلمبیا در همان مرحله گروهی از مسابقات حذف شود.