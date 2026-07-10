به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۱۹ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰‌ به وقت تهران با قضاوت مایکل اولیور و در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود اسپانیا به پایان رسید. فابین رویز و میکل مرینو برای اسپانیا و شارل د کتلاره برای بلژیک گلزنی کردند.

به این ترتیب تیم ملی اسپانیا حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد که این بازی شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

تساوی جذاب دو تیم در نیمه نخست

بلژیک بازی را هجومی آغاز کرد اما «تیموتی کاستانیه» در نخستین حمله، توپ را از دست داد و آن را به بیرون زمین فرستاد. «هانس فاناکن» که پس از گلزنی مقابل آمریکا به ترکیب اصلی رسیده بود، تلاش داشت از همان دقایق ابتدایی جریان بازی را در اختیار بگیرد.

در سوی مقابل، اسپانیا نخستین موقعیت خود را با حرکت زیبای «دنی اولمو» خلق کرد. او با یک چرخش تماشایی از میانه میدان پیش رفت اما ارسال به محوطه جریمه توسط مدافعان بلژیک دفع شد. سپس «لامین یامال» با نفوذ از جناح راست قصد ایجاد موقعیت داشت که «براندون مشله» توپ را قطع کرد.

در دقیقه ۶ نیز آمار جالبی به ثبت رسید؛ لامین یامال با انجام ششمین بازی خود در جام جهانی، به رکورد بیشترین تعداد بازی در این رقابت‌ها برای بازیکنی ۱۸ ساله یا کمتر دست یافت.

بلژیکی‌ها در دقیقه ۸ توپ را به سمت یک‌سوم دفاعی اسپانیا ارسال کردند اما «آیمریک لاپورت» و «مارک کوکوریا» بدون ریسک توپ را در اختیار «اونای سیمون» قرار دادند.

در دقیقه ۹، «لئاندرو تروسار» با خطا روی لامین یامال او را متوقف کرد اما مایکل اولیور از نشان دادن کارت زرد خودداری کرد. ضربه آزاد اسپانیا به تیر نزدیک ارسال شد اما پس از دفع «نیتان انگوی» ثمری نداشت.

در دقیقه ۱۴، ارسال دقیق «پائو کوبارسی» با فرار عالی «الکس بائنا» همراه شد. بائنا با ضربه والی دروازه بلژیک را تهدید کرد و سپس مدعی برخورد توپ به دست نیتان انگوی شد اما داور با تشخیص نزدیک بودن فاصله و طبیعی بودن حالت دست، پنالتی اعلام نکرد.

دو دقیقه بعد، لامین یامال با حرکتی تکنیکی و عبور از «جرمی دوکو» صحنه‌ای تماشایی خلق کرد اما «دنی اولمو» نتوانست ضربه نهایی را بزند و این فرصت از دست رفت.

در دقیقه ۱۹، «کوین دی‌بروینه» توپ را روی دروازه اسپانیا ارسال کرد و «ماکسیم دِکویپر» در تیر دوم برای ضربه زدن حاضر شد اما داور خطای مهاجمان بلژیک را اعلام کرد.

در دقیقه ۲۰، لامین یامال از پشت محوطه جریمه با ضربه‌ای کات‌دار دروازه «تیبو کورتوا» را هدف گرفت اما توپ با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت تا بهترین فرصت اسپانیا تا آن لحظه از دست برود.

پس از سپری شدن حدود ۲۰ دقیقه، داور به دلیل گرمای هوا اعلام وقفه برای نوشیدن آب کرد و بازیکنان دو تیم دقایقی به استراحت پرداختند.

اسپانیا با رویس پیش افتاد

در دقیقه ۳۰، اسپانیا سرانجام به گل نخست مسابقه دست یافت. همکاری زیبای «لامین یامال» و «پدرو پورو» در جناح چپ با پاس رو به عقب برای «دنی اولمو» همراه شد. ضربه اولمو را تیبو کورتوا دفع کرد اما توپ مقابل «فابیان رویس» قرار گرفت و او با ضربه‌ای محکم که پس از برخورد به تیموتی کاستانیه تغییر مسیر جزئی هم داشت، دروازه بلژیک را باز کرد تا اسپانیا یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل، اسپانیا روحیه بیشتری گرفت. در دقیقه ۳۵، تیموتی کاستانیه پس از برخورد با یکی از بازیکنان اسپانیا روی زمین افتاد و تحت مداوا قرار گرفت. در ادامه، «رودری» با ارسال چیپ خطرناکی مدافعان بلژیک را تحت فشار گذاشت و سپس جرمی دوکو در پشت محوطه جریمه روی لامین یامال مرتکب خطا شد تا اسپانیا صاحب یک ضربه آزاد خطرناک شود.

در دقیقه ۳۶، لامین یامال مستقیماً ضربه آزاد را به سمت دروازه زد اما تیبو کورتوا بار دیگر توپ را دفع کرد؛ واکنشی که این بار نیز با انتقادهایی همراه شد، چرا که در گل نخست نیز او توپ را ناقص دفع کرده بود.

در همان دقیقه، صحنه‌ای جالب رقم خورد و «مایکل اولیور» در مسیر حرکت بازیکنان قرار گرفت تا دنی اولمو ناخواسته با داور برخورد کند.

در دقیقه ۳۷، حملات پیاپی اسپانیا ادامه یافت و این تیم کاملاً بر جریان مسابقه مسلط شد.

در دقیقه ۴۰، لامین یامال بار دیگر با حرکت از جناح راست و ورود به محوطه جریمه با پای چپ شوت زد اما توپ با اختلاف کمی از کنار تیر نزدیک به بیرون رفت تا نمایش درخشان این ستاره جوان ادامه پیدا کند.

پاسخ سریع بلژیک با ضربه سر دِکتلاره

در دقیقه ۴۱، بلژیک بازی را به تساوی کشاند. ارسال دقیق تیموتی کاستانیه به محوطه جریمه با فرار عالی «شارل دِکتلاره» همراه شد و این مهاجم با پیشی گرفتن از پائو کوبارسی، با ضربه سری دقیق دروازه اونای سیمون را باز کرد تا رکورد بیش از ۶۰۰ دقیقه گل نخوردن اسپانیا در جام جهانی شکسته شود.

در دقیقه ۴۳، نخستین کارت زرد مسابقه به «پائو کوبارسی» مدافع اسپانیا تعلق گرفت؛ او با کشیدن شورت کوین دی‌بروینه مانع حرکت هافبک بلژیک شد و از داور کارت زرد دریافت کرد.

در دقیقه ۴۴ نیز یادآوری شد که شارل دِکتلاره در دیدار مرحله قبل برابر آمریکا دو گل به ثمر رسانده بود و این مهاجم ۲۵ ساله بار دیگر کیفیت خود را نشان داد.

در دقیقه ۴۵، «پدرو پورو» با شوتی از راه دور شانس خود را امتحان کرد اما ضربه او با اختلاف زیادی از کنار دروازه به بیرون رفت. داور نیز پنج دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه نخست اعلام کرد.

در دقیقه ۲+۴۵، اسپانیا دو کرنر متوالی به دست آورد اما کرنر نخست بی‌حاصل بود و کرنر دوم نیز توسط تیموتی کاستانیه دفع شد. بلژیک تلاش کرد ضدحمله‌ای سریع ترتیب دهد اما توپ در میانه میدان از دست رفت و فرصت استفاده از سرعت جرمی دوکو از بین رفت.

در دقیقه ۳+۴۵، دنی اولمو و «میکل اویارزابال» در یک صحنه با یکدیگر برخورد سر به سر داشتند. مایکل اولیور بلافاصله کادر پزشکی را به زمین فراخواند اما هر دو بازیکن پس از مداوا به بازی ادامه دادند.

بدین ترتیب نیمه نخست این دیدار جذاب با تساوی یک بر یک میان اسپانیا و بلژیک به پایان رسید.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیک با حملات دو تیم آغاز شد و هر دو سرمربی برای تغییر روند مسابقه دست به تعویض‌های مهمی زدند.

در دقیقه ۵۰، بلژیک صاحب یک ضربه کرنر شد اما ارسال «کوین دی‌بروینه» ثمری نداشت و مدافعان اسپانیا به راحتی توپ را دفع کردند.

یک دقیقه بعد، اسپانیا با پاس‌های کوتاه و ترکیبی در فضاهای محدود به محوطه جریمه بلژیک نزدیک شد. در ادامه، ضربه «لامین یامال» پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد تا فشار لاروخا ادامه پیدا کند.

در دقیقه ۵۴، «مارک کوکوریا» با پاسی دقیق «فابیان رویس» را صاحب توپ کرد اما هافبک اسپانیا در ارسال پاس عمقی به داخل محوطه جریمه دقت لازم را نداشت و این فرصت از دست رفت.

دقیقه ۵۵، «لوئیس دلافوئنته» نخستین تغییرات خود را انجام داد و «پدری» و «فران تورس» را به جای «فابیان رویس» و «الکس بائنا» به میدان فرستاد.

در همان دقیقه، همکاری زیبای «کوین دی‌بروینه» و «جرمی دوکو» از سمت چپ، دفاع اسپانیا را تحت فشار قرار داد. ارسال دوکو پس از برخورد به مدافعان مقابل پای «ماکسیم دِکویپر» قرار گرفت اما ضربه او تنها به تور کنار دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۵۸، لامین یامال بار دیگر با ارسال خطرناک خود مدافعان بلژیک را به دردسر انداخت اما «تیبو کورتوا» با واکنشی مناسب توپ را دفع کرد تا دروازه تیمش بسته بماند.

در دقیقه ۶۰، «رودی گارسیا» نیز سه تعویض همزمان انجام داد. «روملو لوکاکو»، «اکسل ویتسل» و «خواکین سیس» به جای «لئاندرو تروسار»، «هانس فاناکن» و «ماکسیم دِکویپر» وارد زمین شدند.

در دقیقه ۶۱، بلژیک روی یک ضدحمله خطرناک پیش رفت. «نیکلاس راسکین» توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد اما پاس او به روملو لوکاکو نرسید؛ در این صحنه بازیکنان بلژیک اعتقاد داشتند توپ به دست مدافع اسپانیا برخورد کرده است. در ادامه، توپ مقابل کوین دی‌بروینه قرار گرفت اما ضربه عجولانه او را دروازه‌بان اسپانیا مهار کرد.

تنها یک دقیقه بعد، اسپانیا پاسخ داد و «میکل اویارزابال» در موقعیتی مناسب صاحب توپ شد اما تیبو کورتوا با واکنشی عالی مانع گلزنی مهاجم اسپانیا شد.

در دقیقه ۶۵، بازی با حملات رفت و برگشت دنبال شد و هر دو تیم نشانه‌هایی از رسیدن به گل دوم را نشان دادند.

در دقیقه ۶۷، تیبو کورتوا با گرفتن عضله ران چپ خود روی زمین نشست و مایکل اولیور نیز برای دومین بار در مسابقه، وقفه‌ای برای نوشیدن آب اعلام کرد تا بازیکنان دو تیم استراحت کوتاهی داشته باشند.

بازی در دقیقه ۷۰ از سر گرفته شد و کورتوا در ابتدا به حضورش در میدان ادامه داد.

با این حال، در دقیقه ۷۲ دروازه‌بان باتجربه بلژیک دیگر قادر به ادامه بازی نبود و در بیست‌ویکمین حضور خود در جام جهانی با چهره‌ای ناراحت زمین را ترک کرد. «سنه لامنس» دروازه‌بان منچستریونایتد جانشین او شد تا بلژیک یکی از مهم‌ترین مهره‌های خود را به دلیل مصدومیت از دست بدهد.

در همان دقیقه، اسپانیا روی یک حمله دیگر صاحب موقعیت شد. «مارک کوکوریا» توپ را با ضربه سر مقابل دروازه فرستاد اما «فران تورس» ضربه سر خود را از بالای دروازه به بیرون زد؛ هرچند کمک‌داور اعلام کرد کوکوریا در آغاز این صحنه در موقعیت آفساید قرار داشته است.

در دقیقه ۷۵، مصدومیت کورتوا به عنوان ضربه‌ای بزرگ برای بلژیک توصیف شد؛ اتفاقی که در صورت کشیده شدن بازی به وقت‌های اضافه می‌توانست تأثیر بیشتری بر عملکرد این تیم بگذارد.

در دقیقه ۷۷، زمان به سرعت سپری می‌شد و دو تیم همچنان در جست‌وجوی گل برتری بودند.

یک دقیقه بعد، اسپانیا بار دیگر با پاس‌کاری‌های همیشگی خود اطراف محوطه جریمه بلژیک گردش توپ داشت اما پاس «فران تورس» برای لامین یامال بیش از حد بلند بود و این حمله نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

در دقیقه ۷۹، اسپانیا سومین تعویض خود را انجام داد و «نیکو ویلیامز» به جای «میکل اویارزابال» وارد میدان شد.

در دقیقه ۸۲، «کوین دی‌بروینه» به دلیل گرفتگی عضلات روی زمین نشست و کادر پزشکی بلژیک برای مداوای او وارد زمین شد. در آن مقطع، بلژیکی‌ها تنها یک سهمیه تعویض دیگر در وقت‌های قانونی مسابقه در اختیار داشتند.

در دقیقه ۸۳، «لامین یامال» با کنترل فوق‌العاده یک پاس بلند، بار دیگر توانایی فنی خود را به نمایش گذاشت اما در ادامه، درگیری پاهای او با مدافع بلژیک باعث شد توپ از اختیارش خارج شود و این فرصت از دست برود.

بلژیک بلافاصله روی ضدحمله پاسخ داد و توپ در میانه میدان به «کوین دی‌بروینه» رسید. هافبک باتجربه بلژیک با مشاهده جلو آمدن دروازه‌بان اسپانیا، از فاصله دور اقدام به شوت‌زنی کرد اما ضربه او پیش از رسیدن به دروازه توسط مدافعان اسپانیا بلوکه شد.

در دقیقه ۸۶، هر دو تیم دست به تعویض زدند. «رودی گارسیا» سرمربی بلژیک، «الکسیس سالماکرس» را به جای «کوین دی‌بروینه» به میدان فرستاد. در سوی مقابل نیز «لوئیس دلافوئنته» با خارج کردن «دنی اولمو»، «میکل مرینو» را وارد زمین کرد؛ بازیکنی که پیش از این با گل دیرهنگام خود مقابل پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی، اسپانیا را به این مرحله رسانده بود.

گل دوم اسپانیا؛ اشتباه مرگبار لامنس

در دقیقه ۸۸، اسپانیا به گل دوم و برتری دست یافت. «پائو کوبارسی» با شوتی از فاصله حدود ۲۵ متری دروازه بلژیک را هدف گرفت. «سنه لامنس» دروازه‌بان تازه‌وارد بلژیک در مهار توپ ناموفق عمل کرد و با وجود دفع اولیه، نتوانست توپ را به طور کامل در اختیار بگیرد. توپ مقابل پای «میکل مرینو» افتاد و این هافبک با ضربه‌ای محکم توپ را به سقف دروازه فرستاد تا اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک از حریف خود پیش بیفتد.

مرینو در بازی مرحله یک هشتم نهایی مقابل پرتغال هم در دقایق پایانی گل پیروزی بخش لاروخا (لقب تیم ملی اسپانیا) را به ثمر رساند.

این گل در شرایطی به ثمر رسید که اشتباه لامنس، که تنها دقایقی قبل به جای تیبو کورتوای مصدوم وارد میدان شده بود، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم خوردن گل دوم اسپانیا داشت و لاروخا را یک گام دیگر به صعود نزدیک کرد.

در نهایت این بازی با برتری ۲ بر یک به سود اسپانیا به پایان رسید تا این تیم حریف فرانسه در نیمه نهایی شود.

لازم به ذکر است که بلژیک یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی بود که بازی دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.