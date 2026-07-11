احتمال تاخیر در بازی انگلیس و نروژ/ وقوع طوفان و رعدوبرق در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ ممکن است تحت تأثیر شرایط جوی شهر میامی آمریکا قرار بگیرد؛ چرا که یک هواشناس آمریکایی هشدار داده است حتی پس از عبور طوفان‌های رعدوبرقی، خطر برخورد صاعقه همچنان می‌تواند باعث ایجاد وقفه یا تأخیر در برگزاری این مسابقه شود.

در همین رابطه، «چاد مریل» هواشناس ارشد شرکت AccuWeather اعلام کرده است که احتمال وقوع رعدوبرق در حوالی ورزشگاه در زمان برگزاری مسابقه وجود دارد.

او در گفتگو با رسانه «سان اسپورت» اظهار داشت: در حال حاضر در فلوریدا شرایطی شبیه نسیم دریایی وجود دارد که باعث شکل‌گیری رگبارها و طوفان‌های رعدوبرقی در بعدازظهرها می‌شود. در شهر میامی نیز در این فصل از سال، طوفان‌های رعدوبرقی معمولاً در ساعات بعدازظهر رخ می‌دهند.

مریل ادامه داد: نسیم دریایی وارد منطقه می‌شود، باعث ایجاد رگبار و طوفان می‌شود، این طوفان‌ها به سمت غرب حرکت می‌کنند و گاهی بارش شدید باران و وزش بادهای تند را به همراه دارند.

مریل همچنین هشدار داد که حتی پس از عبور خود طوفان، خطر صاعقه ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند.

طبق قوانین فیفا، اگر صاعقه در شعاع هشت مایلی (حدود ۱۳ کیلومتری) ورزشگاه مشاهده شود، مسابقه باید حداقل به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود. همین قانون پیش از این باعث شده بود دیدار انگلیس مقابل مکزیک با یک ساعت تأخیر برگزار شود.

لازم به ذکر است که تیم های ملی فوتبال انگلیس و نروژ بامداد یکشنبه ۲۱ تیر و از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند تا برنده این تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد.