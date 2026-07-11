به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد پس از برگزاری دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است ۱۹ جولای در ورزشگاه «متلایف» ایالت نیوجرسی برگزار شود، بخشهایی از چمن این ورزشگاه را به فروش برساند.
این قطعات چمن با قیمت ۴۵۰ دلار برای هر قطعه عرضه میشوند و هدف از این اقدام، جذب علاقهمندان به جمعآوری یادگاریهای ویژه و تاریخی جام جهانی عنوان شده است.
فروشگاه اینترنتی فیفا ابعاد هر قطعه از چمن را ۱۷.۵ در ۱۷.۵ در ۱۷.۵ اعلام کرده، اما مشخص نکرده است که این اندازهگیری بر اساس اینچ، سانتیمتر یا میلیمتر است.
طبق اعلام سایت رسمی فروشگاه فیفا، هر قطعه شامل بخشی اصلی از زمین مسابقه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ است که داخل یک جعبه آکریلیک لوکس نگهداری میشود. همچنین یک حافظه فلش یادگاری نیز همراه این محصول ارائه خواهد شد.
فیفا تأکید کرده است که این محصول، بخشی واقعی از تاریخ جام جهانی محسوب میشود و برای کلکسیونرها و علاقهمندان فوتبال طراحی شده است.
این قطعه چمن در یک محفظه نمایشی با درپوش لولادار قرار دارد و دارای جزئیات چاپشده با فناوری اشعه فرابنفش و یک لایه محافظ ضدنفوذ است تا از چمن محافظت شود. به این ترتیب، این محصول هم بهعنوان یک وسیله تزئینی و هم یک یادگاری ارزشمند قابل استفاده خواهد بود.
فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده است که ارسال این قطعات تنها به نشانیهای داخل آمریکا و اروپا انجام میشود و روند ارسال سفارشها پس از برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
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