نخستین دستگاه اوپن ای آی یک بلندگوی بدون نمایشگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که چند روز قبل اپل از این استارت آپ هوش مصنوعی و دو کارمند سابق خود به دلیل سرقت اسرار تجاری شکایت کرده است.

دستگاه اوپن ای آی احتمالا یک مسیر درآمد جدید برای این شرکت فراهم می کند. سال گذشته اوپن ای آی ۶.۵ میلیارد دلار برای خرید io یک استارت آپ دستگا های هوش مصنوعی از جانی ایو مدیر طراحی سابق اپل هزینه کرد تا دستگاه هایی مخصوص عصر هوش مصنوعی مولد توسعه دهد.

این محصول شبیه بلندگو همچنان در حال توسعه است و طوری طراحی شده تا به عنوان یک هم نشین هوش مصنوعی شبیه انسان در خانه عمل کند.

محصول مذکور قادر به کنترل ابزارهای هوشمند خانگی، پخش محتوا، پاسخ به سوالات، پاسخ به پیام ها و غیره است.

دستگاه مذکور یک دوربین و حسگرهایی خواهد داشت که در درک محیط اطراف و بستر کاربرو همچنین مدل های هوش مصنوعی پیشرفته فراتر از بلندگوهای هوشمند فعلی به آن کمک می کند.