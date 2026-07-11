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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

رایزنی وزیران خارجه عربستان و آمریکا درباره تحولات منطقه

رایزنی وزیران خارجه عربستان و آمریکا درباره تحولات منطقه

وزیران خارجه آمریکا و عربستان در گفتگوی تلفنی، درباره آخرین تحولات کنونی در منطقه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف درباره آخرین تحولات کنونی در منطقه رایزنی کردند.

وزرای خارجه عربستان و آمریکا بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی مشترک برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

پیشتر ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله گفتگوهای میان واشنگتن و تهران را با یکدیگر بررسی و بر اهمیت امنیت دریانوردی و ثبات منطقه تاکید کردند.

کد مطلب 6884818

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