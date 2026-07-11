به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲۲ ظهر امروز، یک مورد آتشسوزی در فضای سبز ارتفاعات اوین در شمال تهران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه دو دستگاه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل آتشسوزی در ارتفاعات اوین قرار داشت و حریق تا بخشهایی از قسمتهای پاییندست نیز گسترش یافته بود. حدود یک هکتار از فضای سبز این منطقه شامل علوفههای خشک و پوشش گیاهی در محوطه جنگلی دچار آتشسوزی شده بود.
ملکی با بیان اینکه آتش به ساختمانها و مراکز اطراف سرایت نکرد، گفت: خوشبختانه این حریق هیچگونه آسیبی به ساختمانها، محوطهها و سازمانهای مستقر در اطراف وارد نکرد و آتش تنها در محدوده فضای سبز و علوفههای خشک باقی ماند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: آتشنشانان از چندین جهت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با محاصره کامل کانونهای آتش، موفق به مهار و خاموش کردن آن شدند.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده عملیات لکهگیری نیز انجام شده است و نیروهای عملیاتی در مراحل پایانی لکهگیری قرار دارند. پیشبینی میشود عملیات تا حدود یک ساعت آینده به طور کامل به پایان برسد.
ملکی در پایان تأکید کرد: این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و عملیات پس از اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانونهای احتمالی آتش، خاتمه خواهد یافت.
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