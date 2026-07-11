بازیکن آفریقای جنوبی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه «سیا کرو» (Siya crew) با شوک و اندوه فراوان از درگذشت جیدن آدامز، هافبک تیم ملی آفریقای جنوبی و باشگاه مامیلودی سانداونز در سن ۲۵ سالگی خبر داد.

این هافبک جوان که اخیراً همراه با تیم ملی آفریقای جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت، توانست استعدادهای خود را در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان به نمایش بگذارد.

جزئیات مربوط به علت و شرایط درگذشت آدامز در حال حاضر مشخص نیست. خبرنگاران «سیا کرو» با نمایندگان این بازیکن و سرپرست او تماس گرفته‌اند و آنها خبر تلخ درگذشت این بازیکن را تأیید کرده‌اند.

برندین جانسون، مربی و فرد مورد اعتماد خانواده آدامز، در گفتگو با «سیا کرو» از طرف خانواده این بازیکن پیامی احساسی را منتقل کرد و از عمق ناراحتی نزدیکان این هافبک جوان سخن گفت.

او اظهار داشت: در این لحظه همه چیز هنوز تازه و دردناک است. خانواده نمی‌خواهند در حال حاضر کسی با آنها تماس بگیرد، چون توان پاسخ دادن به کسی را ندارند. این اتفاق همه را از پا درآورده است. او همین چند وقت پیش از جام جهانی بازگشته بود و دریافت چنین خبری بسیار سخت است.

جانسون ادامه داد: من روز پنجشنبه گفتگوی نزدیکی با او داشتم. او واقعاً مثبت بود و برای بازگشت آماده می‌شد. او درباره آینده، بازگشت پس از جام جهانی و حضور به عنوان قهرمان آفریقا فکر می‌کرد و می‌دانست چه چیزهایی پیش رویش قرار دارد. او زمانی که از فوتبال دور بود، وقتش را در کنار خانواده‌اش می‌گذراند.

وی افزود: در این لحظه واقعاً کلمه‌ای برای گفتن ندارم، اما از همه می‌خواهیم به حریم خصوصی خانواده احترام بگذارند. بله، می‌توانم تأیید کنم که او از دنیا رفته است. هیچ‌کس انتظار چنین اتفاقی را نداشت.

آدامز پیش از رسیدن به ترکیب مامیلودی سانداونز و تیم ملی آفریقای جنوبی، در باشگاه استلنبوش به عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال این کشور شناخته شد. عملکرد او در جام جهانی اخیر نیز باعث شد جایگاهش در سطح اول فوتبال آفریقای جنوبی بیش از پیش تثبیت شود.