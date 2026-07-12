به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال انگلیس و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز یکشنبه ۲۱ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سه شیرها (لقب تیم ملی انگلیس) به پایان رسید تا این تیم در مرحله نیمه نهایی به مصاف آرژانتین برود.

در صحنه گل اول انگلیس که در دقیقه ۲+ ۴۵ توسط جود بلینگهام به ثمر رسید، نروژی ها معتقد بودند توپ قبل از رسیدن به بازیکن انگلیس در میانه های زمین به اسکای کم ورزشگاه برخورد کرده و داور باید بازی را متوقف می کرد.

در همین حال گراهام اسکات، داور سابق لیگ برتر انگلیس در گفتگو با نشریه اتلتیک درباره جنجال مربوط به گل نخست جود بلینگام مقابل نروژ گفت: دوربین اسکای‌کم که با کابل‌هایی در بالای زمین حرکت می‌کند، ممکن است ناخواسته در به ثمر رسیدن گل جود بلینگام درست پیش از پایان نیمه اول نقش داشته باشد.

او ادامه داد: تیم داوری حاضر در زمین تنها زمانی متوجه چنین برخوردی می‌شود که مسیر حرکت توپ به شکل قابل توجهی تغییر کرده باشد. داور ویدئویی (VAR) نیز در صورتی می‌تواند وارد عمل شود که مدرکی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه یکی از دو تیم به شکل آشکار متضرر شده است؛ اما این موضوع باید کاملاً واضح و غیرقابل‌تردید باشد.

او افزود: از نظر قوانین، می‌توان استدلال کرد که این اتفاق نوعی دخالت عامل خارجی بوده و در چنین شرایطی باید بازی با دراپ‌بال (رها کردن توپ توسط داور) از سر گرفته شود. اما در عمل، باید شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد این برخورد روی جریان بازی تأثیر گذاشته است.

اگر توپ با یک لیوان کاغذی یا یک تکه کوچک زباله روی زمین برخورد کند اما این اتفاق هیچ تأثیری روی روند بازی نداشته باشد، معمولاً اجازه ادامه بازی داده می‌شود. در این صحنه نیز تشخیص قطعی دشوار است، اما در هر صورت بعید است VAR هنگام بررسی صحنه، به سراغ زاویه دوربین بالای ورزشگاه برود.

این داور خاطر نشان کرد: تمرکز VAR در چنین شرایطی روی اقدامات بازیکنان در جریان شکل‌گیری حمله خواهد بود و دلیل واضحی برای بررسی عمیق‌تر وجود نداشت؛ به‌خصوص با توجه به فشاری که روی مسئولان ویدئویی وجود دارد تا بیش از حد موشکافانه عمل نکنند و بازی را برای پیدا کردن ایرادی در گلی که در نگاه اول کاملاً قانونی به نظر می‌رسد، متوقف نکنند.

در همین حال فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در بیانیه ای اعلام کرد: پیش از گل انگلیس در دقیقه ۲+ ۴۵ مقابل نروژ، حسگر موجود در توپ هوشمند (Connected Ball) هنگام قرار داشتن توپ در هوا هیچ افزایش غیرعادی ثبت نکرد؛ بنابراین هیچ مدرکی وجود ندارد که توپ با سیم بالای زمین برخورد کرده و مسیر حرکت آن را تغییر داده باشد.