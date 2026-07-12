به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ از صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه با صعود سه نماینده ایران به مراحل بعدی و حذف یک ملی‌پوش در چین تایپه پیگیری شد.

در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، ابوالفضل محمودی پس از استراحت در دور نخست، در نخستین مبارزه خود برابر «سونگون مون» از کره جنوبی به پیروزی رسید و راهی دور سوم مسابقات شد. وی در این مرحله باید به مصاف «وون سو»، دیگر نماینده کره جنوبی، برود.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم نیز الیاس پرهیزگار که در دور نخست استراحت کرده بود، در دور دوم مقابل «ریونگکو کانگ» از کره جنوبی به میدان رفت و با برتری برابر این حریف، جواز حضور در مرحله بعد را کسب کرد. پرهیزگار در ادامه رقابت‌ها باید به مصاف آلگیرداس زولیس از لیتوانی برود.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم، امیرعباس چوپان پس از استراحت در دور نخست، در نخستین دیدار خود برابر «سئونگ لیم» از کره جنوبی شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در بخش بانوان و در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم، مریم بربط در نخستین مبارزه خود مقابل «سیونگا جئونگ» از کره جنوبی به برتری رسید و به دور بعد صعود کرد. بربط در ادامه مسابقات باید برابر «کیکا اوموری» از ژاپن به روی تاتامی برود.⁩⁩⁩