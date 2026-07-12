آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز از زبان یک مقام مسئول

مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تردد شناورها در تنگه هرمز اظهار کرد: در حال حاضر از وضعیت تردد در تنگه هرمز پس از نیمهشب اطلاع دقیقی در اختیار نداریم، اما بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه، تنگه هرمز بسته شده و تمامی ترددها متوقف شده است.
وی افزود: پیش از این، تمامی ارتباطات لجستیکی کشور، اعم از مبادلات با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، دریای عمان و سایر مبادی و مقاصدی که از مسیر آبهای خلیج فارس و دریای عمان انجام میشود، برقرار شده بود؛ اگرچه نرخهای حمل نسبت به روزهای ابتدایی شکسته شده است، اما همچنان به نرخهای پیش از آغاز این تحولات نرسیدهایم.
فعلاً عوارض عبور از تنگه هرمز دریافت نمیشود
وی درباره دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز نیز گفت: پیش از اجرای توافق آتشبس و مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، هزینه عبور از تنگه هرمز به شیوههای مختلف دریافت میشد، اما بر اساس توافق صورتگرفته، جمهوری اسلامی ایران به مدت ۶۰ روز هیچگونه عوارضی بابت عبور از تنگه هرمز مطالبه و وصول نخواهد کرد.
پلمه افزود: باید منتظر بمانیم این دوره ۶۰ روزه به پایان برسد تا مشخص شود آیا این مدت تمدید خواهد شد یا توافق جدیدی درباره نحوه دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز حاصل میشود. تصمیمگیری در این زمینه به تحولات آینده بستگی دارد.
وی درباره وضعیت هزینههای انبارداری نیز اظهار کرد: تاکنون هیچ تغییر رسمی در تعرفههای داخلی بنادر اعمال نشده است؛ هرچند فعالان حوزه بندری معتقدند نرخ انبارداری و سایر خدمات بندری باید متناسب با افزایش هزینههای جاری، واقعیسازی شود. با وجود این مطالبات، هنوز هیچ افزایش رسمی در تعرفههای انبارداری و خدمات بندری ابلاغ نشده و باید منتظر ماند تا پس از عادی شدن شرایط، تصمیمات جدید در این حوزه اتخاذ شود.
کالاهای رسوبی در بنادر منطقه هزینههای سنگین انبارداری ایجاد کردند
دبیر انجمن کشتیرانی گفت: بخش عمدهای از کالاهایی که در زمان وقوع جنگ در مسیر ورود به جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند، در بنادر کشورهای منطقه متوقف و رسوب کردند و همین موضوع هزینههای قابل توجهی را بابت انبارداری خارجی به صاحبان کالا تحمیل کرد.
وی یادآور شد: بخش عمدهای از این کالاها در بنادر عمان، امارات، قطر، پاکستان و هند بهعنوان بنادر امن یا بنادر حائل تخلیه و انبار شدند. با مذاکراتی که همکاران ما در خارج از کشور انجام دادند، در برخی موارد موفق شدیم هزینههای انبارداری را کاهش دهیم، اما در بخشی دیگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید و هزینههای انبارداری همچنان بر صاحبان کالا تحمیل شده است.
پلمه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه سریعتر شرایط سیاسی، اقتصادی و فعالیتهای لجستیکی کشور به وضعیت عادی بازگردد تا تجارت خارجی ایران بتواند به سطح مطلوب فعالیت خود برسد و همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش نرخهای حملونقل دریایی نیز محقق شود.
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