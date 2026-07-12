‏به گزارش خبرگزاری مهر، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز با انتشار یک پست در فضای مجازی به سرعت به اعلام خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی حامی این رژیم واکنش نشان داد.

وی در این پست ضمن ابراز ناراحتی گفت: امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد.

لازم به ذکر است که گراهام یکی از سناتورهای تندروی ضد ایرانی به شمار می رفت که مواضع جنگ طلبانه ای علیه غزه، حزب الله، حماس، ایران و روسیه اتخاذ کرده است.



در همین رابطه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت: سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود. از مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست!

یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم نیز نوشت: من از درگذشت سناتور لیندسی گراهام، دوست واقعی اسرائیل و یکی از قوی‌ترین و ثابت قدم‌ترین حامیان آن، عمیقاً ناراحت هستم.

گیدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: حمایت های گراهام از تل آویو و امنیت ما قدرتمند بود. ما دوست بزرگی را از دست دادیم.

نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر نوشت: از شنیدن خبر درگذشت دوستم سناتور لیندسی گراهام، بسیار متاثر شدم. آمریکا یک میهن‌پرست فداکار و اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داد. لیندسی با شجاعت در تاریک‌ترین ساعات ما در کنار اسرائیل ایستاد.

یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست نوشت: لیندسی گراهام در درجه اول یک دوست بود. عمیقا جای خالی شوخ طبعی و انرژی او احساس خواهد شد! او ارادت عمیقی به مردم ما و چشم‌انداز روشنی برای خاورمیانه‌ای امن و آرام داشت!