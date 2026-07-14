به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدرضا مهدوی با ابراز رضایت از شرایط اردوی آمادهسازی این تیم در ترکیه، از فراهم شدن امکانات مناسب و برنامهریزی انجام شده برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند در مسیر موفقیت تیم ملی امید ادامه پیدا کند.
مهدوی در ابتدای صحبتهای خود اظهار کرد: ابتدا لازم میدانم از همه عزیزانی که برای برگزاری این اردو زحمت کشیدند، تشکر کنم. خدا را شاکریم که با مدیریت مسئولان و حمایت مدیران فدراسیون شرایطی فراهم شد تا اردوی دوم تیم ملی امید در شهر کایسری ترکیه برگزار شود. همچنین سه دیدار تدارکاتی نیز برای تیم در نظر گرفته شده که به اعتقاد من در شأن و شخصیت تیم ملی امید ایران است و میتواند کمک بزرگی به روند آمادهسازی تیم کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیروزی در دیدار روز گذشته، روحیه بازیکنان دوچندان شده و این موضوع انگیزه بیشتری به تیم داده است. امیدوارم با برنامههایی که حسین عبدی و کادر فنی در نظر گرفتهاند و با تلاش بازیکنان، کادر پزشکی، تدارکات، رسانه و همه اعضای تیم، بتوانیم روند رو به رشدی را ادامه دهیم. تا اینجای کار اردوی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتهایم و مطمئن هستم از این به بعد نیز شرایط بهتر خواهد شد.
مربی تیم ملی امید با اشاره به برگزاری دو اردوی متوالی در ترکیه گفت: خوشبختانه این فرصت فراهم شد که ابتدا در آنتالیا و سپس در کایسری اردو داشته باشیم. امکانات بسیار خوب و شرایط ایدهآلی در اختیار تیم قرار گرفته است و امیدوارم در ماههای آینده نیز چنین شرایطی تکرار شود تا بتوانیم با حضور تمامی بازیکنان و با تمام توان برای مسابقات آسیایی آماده شویم.
مهدوی با اشاره به اهداف تیم ملی امید خاطرنشان کرد: فکر میکنم بعد از سالها تکرار حرفهایی که درباره صعود به المپیک و موفقیت در آسیا زده شده، اکنون زمان آن رسیده که این اتفاقات را عملی کنیم. فوتبال ایران به نوعی به مردم و فوتبال آسیا بدهکار است و امیدوارم با تلاش بازیکنان، حمایت مدیران و دعای خیر مردم بتوانیم هم در مسابقات آسیایی و هم در مسیر صعود به المپیک اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم.
وی با تمجید از حسین عبدی اظهار داشت: به اعتقاد من حسین عبدی شایستگی بسیار بیشتری از جایگاهی که امروز در آن قرار دارد، دارد و سالها از حضور در چنین مسئولیتی دور مانده بود. او طی سالهای اخیر بازیکنان جوان، مستعد و حتی گمنام زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است و امروز فکر میکنم نزدیک به دو سوم بازیکنان تیم ملی امید در لیگ برتر حضور دارند و عملکرد خوبی از خود نشان میدهند.
مهدوی در ادامه افزود: حسین عبدی از نظر دانش فنی یکی از بهترین مربیان فوتبال ایران و حتی آسیاست. او دارای مدرک حرفهای مربیگری فوتبال انگلیس است و جزو معدود مربیانی به شمار میرود که چنین جایگاهی را به دست آورده است. شاید برنامهریزیهای او برای برخی افراد قابل درک نباشد، اما اطمینان دارم با مدیریت فنی ایشان، همکاری باشگاهها، حمایت فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و سایر مجموعههای مرتبط، آینده بسیار خوبی در انتظار تیم ملی امید خواهد بود.
وی در پایان گفت: اگر بتوانیم در این مدت کوتاه چند مسابقه باکیفیت برگزار کنیم، مطمئن باشید تیم ملی امید نمایش خوبی خواهد داشت. قول نتیجه دادن نمیدهم، اما این اطمینان را میدهم که با تمام توان برای موفقیت، کسب مقام و سربلندی فوتبال ایران تلاش خواهیم کرد.
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