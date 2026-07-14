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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

قلی زاده: می‌خواهیم برای فوتبال ایران کار بزرگی انجام دهیم

قلی زاده: می‌خواهیم برای فوتبال ایران کار بزرگی انجام دهیم

وینگر تیم فوتبال امید گفت: ما همه یک دل و همدل هستیم تا یک کار بزرگ برای فوتبال ایران انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قلی‌زاده با اشاره به شرایط اردوی تیم فوتبال امید در ترکیه، از امکانات فراهم‌شده برای آماده‌سازی تیم امید تقدیر کرد و گفت: بازیکنان این تیم برای رسیدن به موفقیت در مسابقات پیش‌رو تلاش می‌کنند.

قلی‌زاده درباره شرایط اردوی تیم امید اظهار داشت: از فدراسیون فوتبال به خاطر امکاناتی که برای تیم ملی امید در نظر گرفته تشکر می‌کنیم. از پرواز اختصاصی گرفته تا هتل، محل اقامت و بازی‌های دوستانه‌ای که برنامه‌ریزی شده، همه شرایط برای ما بسیار خوب بوده است. جا دارد از طرف کادر فنی و بازیکنان از فدراسیون تشکر کنیم.

وی ادامه داد: شرایط هتل و اقامتی که در آن حضور داریم بسیار عالی است و بازی‌های دوستانه‌ای که برای ما در نظر گرفته شده، می‌تواند کمک زیادی به آماده‌سازی تیم کند.

وینگر تیم فوتبال امید ایران درباره نخستین دیدار تدارکاتی این تیم نیز گفت: نزدیک به چهار یا پنج ماه از تعطیلی لیگ گذشته بود و بازیکنان در این مدت کنار هم بازی نکرده بودند و حتی تمرین مشترکی نداشتند. تازه کار تمرینی را آغاز کرده‌ایم و با توجه به این شرایط، بازی نسبتاً خوبی داشتیم.

قلی‌زاده افزود: انتظاراتی که خودمان از تیم داریم بیشتر از این است، اما باید در نظر گرفت که حدود سه تا چهار ماه کنار هم بازی نکرده بودیم و تمرین مشترکی نداشتیم. رفته‌رفته شرایط بهتر خواهد شد و امیدواریم بتوانیم عملکرد بهتری از خودمان نشان دهیم.

وی با اشاره به سطح بازیکنان حاضر در اردوی تیم امید خاطرنشان کرد: تمام بازیکنانی که اینجا حضور دارند، از بهترین‌های لیگ هستند. بازیکنان ۲۳ سال به پایین و حتی بازیکنان جوان ۲۰ ساله‌ای که در تیم امید حضور دارند، همگی از نفرات خوب فوتبال ایران هستند.

بازیکن تیم امید ایران در پایان تأکید کرد: امیدواریم با کمک خدا، حمایت کادر فنی و همبستگی و اتحاد بین بازیکنان بتوانیم موفقیت‌ها را از همین‌جا آغاز کنیم؛ چه برای تیم ملی امید و چه در آینده برای تیم ملی بزرگسالان. هدف ما این است که بتوانیم یک کار بزرگ برای فوتبال ایران انجام دهیم.

کد مطلب 6887699

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