به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قلیزاده با اشاره به شرایط اردوی تیم فوتبال امید در ترکیه، از امکانات فراهمشده برای آمادهسازی تیم امید تقدیر کرد و گفت: بازیکنان این تیم برای رسیدن به موفقیت در مسابقات پیشرو تلاش میکنند.
قلیزاده درباره شرایط اردوی تیم امید اظهار داشت: از فدراسیون فوتبال به خاطر امکاناتی که برای تیم ملی امید در نظر گرفته تشکر میکنیم. از پرواز اختصاصی گرفته تا هتل، محل اقامت و بازیهای دوستانهای که برنامهریزی شده، همه شرایط برای ما بسیار خوب بوده است. جا دارد از طرف کادر فنی و بازیکنان از فدراسیون تشکر کنیم.
وی ادامه داد: شرایط هتل و اقامتی که در آن حضور داریم بسیار عالی است و بازیهای دوستانهای که برای ما در نظر گرفته شده، میتواند کمک زیادی به آمادهسازی تیم کند.
وینگر تیم فوتبال امید ایران درباره نخستین دیدار تدارکاتی این تیم نیز گفت: نزدیک به چهار یا پنج ماه از تعطیلی لیگ گذشته بود و بازیکنان در این مدت کنار هم بازی نکرده بودند و حتی تمرین مشترکی نداشتند. تازه کار تمرینی را آغاز کردهایم و با توجه به این شرایط، بازی نسبتاً خوبی داشتیم.
قلیزاده افزود: انتظاراتی که خودمان از تیم داریم بیشتر از این است، اما باید در نظر گرفت که حدود سه تا چهار ماه کنار هم بازی نکرده بودیم و تمرین مشترکی نداشتیم. رفتهرفته شرایط بهتر خواهد شد و امیدواریم بتوانیم عملکرد بهتری از خودمان نشان دهیم.
وی با اشاره به سطح بازیکنان حاضر در اردوی تیم امید خاطرنشان کرد: تمام بازیکنانی که اینجا حضور دارند، از بهترینهای لیگ هستند. بازیکنان ۲۳ سال به پایین و حتی بازیکنان جوان ۲۰ سالهای که در تیم امید حضور دارند، همگی از نفرات خوب فوتبال ایران هستند.
بازیکن تیم امید ایران در پایان تأکید کرد: امیدواریم با کمک خدا، حمایت کادر فنی و همبستگی و اتحاد بین بازیکنان بتوانیم موفقیتها را از همینجا آغاز کنیم؛ چه برای تیم ملی امید و چه در آینده برای تیم ملی بزرگسالان. هدف ما این است که بتوانیم یک کار بزرگ برای فوتبال ایران انجام دهیم.
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