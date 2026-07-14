به گزارش خبرنگار مهر، سهیل صحرایی درباره شرایط اردوی تیم فوتبال امید ایران در ترکیه اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خیلی خوبی را پشت سر می‌گذاریم و تا اینجا شرایط امکاناتی و رفاهی بسیار مناسب بوده است.

وی ادامه داد: از پرواز اختصاصی گرفته تا هتل‌ها، زمین تمرین و تمام امکاناتی که در اختیار تیم قرار گرفته، شرایط خوبی را برای ما فراهم کرده است و امیدواریم بتوانیم از این فرصت بهترین استفاده را ببریم.

مدافع تیم فوتبال امید ایران با اشاره به برگزاری دیدارهای تدارکاتی در این اردو گفت: سه بازی دوستانه در برنامه داریم و فکر می‌کنم بازیکنان تا حد زیادی به آمادگی نسبی رسیده‌اند. نخستین بازی دوستانه ما با تیمی برگزار شد که بازی بسیار سنگینی بود؛ چرا که این تیم در سوپرلیگ حضور دارد و بازیکنان مطرحی در اختیار دارد.

صحرایی افزود: با وجود اینکه پیش از این بازی، مسابقه دوستانه‌ای نداشتیم، اما برای ما مهم نبود که حریف چه شرایطی دارد. خوشبختانه توانستیم به پیروزی برسیم و مهم‌تر از نتیجه، اتحاد و انسجام تیمی خودمان را در زمین نشان دادیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور تیم فوتبال امید ایران در بازی های آسیایی خاطرنشان کرد: احساس مسئولیت زیادی در این مسابقات خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم با تمام توان کار کنیم تا این اتفاق بزرگ را به بهترین شکل ممکن رقم بزنیم و بتوانیم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشیم.