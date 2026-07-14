استخدام ۳۲۶۱ فرد دارای معلولیت در ۴۵ دستگاه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشست خبری هفته بهزیستی از افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه در سراسر کشور خبر داد.
وی گفت: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۵ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و حدود ۸۰ درصد پروژههای افتتاحی در حوزه اشتغالزایی است.
حسینی افزود: در حوزه مسکن نیز ۲۶۸ پروژه با ارزشی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ایجاد فرصتهای شغلی اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، ۹ هزار و ۴۲۶ فرصت شغلی ایجاد میشود و همچنین ۲۴ پروژه کارگاهی و شغلی با اعتبار یک هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت اجتماعی نیز پروژههایی با اعتبار ۵۴۹ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. همچنین در بخش اورژانس اجتماعی و فوریتهای اجتماعی، ۳۵ پروژه با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان و سایر پروژههای این حوزه با اعتبار ۳۴۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
حسینی با بیان اینکه بیشترین تعداد پروژههای افتتاحی مربوط به استان خراسان رضوی است، گفت: پس از آن استانهای قم، آذربایجان غربی، البرز و خوزستان بیشترین سهم را در تعداد پروژههای افتتاحی دارند.
وی همچنین از افتتاح ۱۲ پروژه دیگر خبر داد و گفت جزئیات این پروژهها متعاقباً اعلام خواهد شد.
حسینی همچنین از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: ثبتنام این آزمون در شهریورماه انجام میشود و آزمون در آبانماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس هماهنگی انجامشده با سازمان اداری و استخدامی کشور، ۴۵ دستگاه اجرایی از طریق این آزمون، ۳ هزار و ۲۶۱ نفر از افراد دارای معلولیت را در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استخدام خواهند کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: پیش از برگزاری آزمون، سهم هر دستگاه و نوع استخدام مشخص شده و امیدواریم این روند طبق برنامه به نتیجه برسد.
حسینی با اشاره به آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی نیز گفت: علاوه بر این آزمون، سهمیه قانونی سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی نیز اعمال خواهد شد و بخشی از نیروهای مورد نیاز دستگاهها از این طریق جذب میشوند.
حسینی از تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی کشور خبر داد و گفت: از پسفردا با اضافه شدن خودروهای جدید، ناوگان اورژانس اجتماعی در سراسر کشور تقویت میشود. همچنین هشت «خانه مانا» برای توانمندسازی نوجوانان و جوانان راهاندازی خواهد شد تا آموزش مهارتهای زندگی، کار گروهی، شناخت نیازهای محله و مشارکت اجتماعی را دنبال کنند.
وی با اشاره به مصوبات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آییننامه کمیسیون اجتماعی این شورا با هدف رفع برخی خلأهای قانونی به تصویب رسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از امضای تفاهمنامهای برای توسعه پوشش بیمهای زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند و از این پس، زنان سرپرست خانوار ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز از بیمه رایگان برخوردار میشوند.
وی افزود: در قالب این طرح، ۳۵ هزار و ۶۷۴ زن سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۷۰ هزار و ۶۲۱ نفر در مناطق روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و دولت برای اجرای این طرح ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
حسینی ادامه داد: همچنین سطح درآمدی ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از بیمهشدگان از سطح یک به سطح دو ارتقا یافته و پیشبینی میشود امسال حدود ۲ هزار نفر از بیمهشدگان به مرحله دریافت مستمری بازنشستگی برسند.
وی با اشاره به توسعه پوشش بیمهای مددجویان بهزیستی گفت: ۴۹۲ هزار و ۹۳۹ نفر از خدمات بیمه درمانی بهرهمند هستند و ۹ کد خدمت توانبخشی نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی افراد دارای معلولیت نیز اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده که از جمله آن ۶۷ میلیارد تومان برای بیمه خویشفرمایی و یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمه کارفرمایی است.
حسینی تأکید کرد: با اجرای این اقدامات، صف انتظار بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار برطرف شده و امسال نیز شمار دیگری از مددجویان به جمع مستمریبگیران افزوده خواهند شد.
حسینی با اشاره به آثار اجتماعی جنگ بر جامعه هدف بهزیستی گفت: جنگ علاوه بر آسیبها، فرصتهایی همچون افزایش همبستگی اجتماعی، اتحاد و مشارکت مردمی را نیز به همراه دارد. به گفته وی، در جریان جنگ اخیر برخلاف تصور رایج، میزان مشارکتهای نقدی و غیرنقدی مردم با رشد چشمگیری همراه بود و کمکهای مردمی به یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به گذشته حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشت.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی سریع آسیبهای ناشی از جنگ افزود: اگر این آسیبها در ماههای نخست شناسایی نشوند، به مشکلات مزمن تبدیل شده و هزینههای اجتماعی و روانی آنها افزایش مییابد. بر همین اساس، سازمان بهزیستی بلافاصله پس از جنگ، پیمایشی درباره وضعیت کودکان، نوجوانان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، بیماران اعصاب و روان و افراد مبتلا به اوتیسم انجام داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این پیمایش ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از جامعه هدف و به همین تعداد سالمند مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن نشان داد مشکلات روانی و عاطفی سالمندان بیش از مشکلات اقتصادی آنهاست. همچنین ۴۷ درصد سالمندان کاهش کیفیت خواب، ۷۰ درصد اضطراب شدید و ۸۷ درصد احساس ناامنی را در دوران جنگ و پس از آن تجربه کردهاند.
حسینی از اجرای طرح ملی ارزیابی سلامت روان نیز خبر داد و گفت: بیش از ۴۵۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که ۴۴ درصد آنان مرد و ۵۶ درصد زن بودند. بیشترین شرکتکنندگان را افراد دارای شغل آزاد، افراد دارای مدرک دیپلم و گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال تشکیل میدادند و استانهای فارس، تهران، گیلان، همدان و خراسان جنوبی بیشترین مشارکت را داشتند.
وی افزود: نتایج این ارزیابی نشان داد ۲۰ درصد شرکتکنندگان دچار ترومای شدید هستند و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد نیز برای دریافت خدمات روانشناختی و مشاوره اعلام آمادگی کردند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از آغاز اجرای طرح بانک زمان نیز خبر داد و اظهار کرد: این طرح در اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و با مسئولیت سازمان بهزیستی در حال تدوین است و به صورت پایلوت در مناطق ۴، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۵۰ پایگاه اجتماعی، سه هزار تسهیلگر و حدود ۳۰ هزار نفر از داوطلبان در محلات با سازمان بهزیستی همکاری دارند و تاکنون سه هزار گروه اجتماعی نیز در این زمینه تشکیل شده است.
حسینی همچنین از آغاز اجرای نظام برنامهریزی تحولمحور و سیاستپایه در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت خدمات و بر اساس تحلیل نیازهای جامعه هدف تدوین شده است.
وی با اشاره به تقویت رویکرد خانوادهمحوری در سازمان بهزیستی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد خدمات حوزه کودکان و نوجوانان با محوریت خانواده ارائه میشود. همچنین برای نخستین بار مادران زیستی نیز از حق امداد برخوردار شدهاند و سرپرستانی همچون پدربزرگ و مادربزرگ که سرپرستی کودکان را برعهده دارند نیز تحت پوشش حمایتهای مالی قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر ۱۶۰ هزار نفر دریافتکننده حق پرستاری، ۴۰ هزار نفر دیگر نیز به این جمع اضافه خواهند شد تا دامنه حمایت از خانوادههای دارای افراد نیازمند مراقبت گسترش یابد.
حسینی همچنین از اجرای طرح حمایت از خانوادههای دارای فرزندان چندقلو خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۲ هزار خانوار دارای فرزندان دوقلو و چندقلو داریم که تلاش میکنیم با آموزش و بهکارگیری مراقبان همراه، از این خانوادهها حمایت کنیم.
وی افزود: در این طرح، مراقبان همراه آموزش میبینند و هر مراقب میتواند به ۱۰ خانوار برای نگهداری و مراقبت از فرزندان کمک کند. برای اجرای این طرح نیز اعتبار اختصاص داده شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این طرح علاوه بر حمایت از خانوادههای دارای فرزندان چندقلو، میتواند زمینه اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار جوان و فرزندان جوان خانوادهها را نیز فراهم کند.
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