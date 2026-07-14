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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

سانحه رانندگی در محور جغتای- سبزوار ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

سانحه رانندگی در محور جغتای- سبزوار ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از ۲ جان باخته و یک مصدوم در برخورد خودرو ۴۰۵ با کامیون در محور جغتای به سبزوار خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: برخورد خودرو ۴۰۵ با کامیون در کیلومتر ۴۵ محور جغتای به سبزوار بالاتر از روستای یوسف آباد به وقوع پیوست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: طی اعلام مرکز پیام (EOC) استان، بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای حکم آباد با خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: پس از اقدامات و کمکهای اولیه ۱ نفر مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و ۲ نفر فوتی توسط تیم امدادی بعد با همکاری عوامل آتش نشانی پس از ۲ ساعت تلاش نفس‌گیر، دو نفر فوتی را رها سازی و تحویل عوامل انتظامی دادند.

کد مطلب 6887746

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