سانحه رانندگی در محور جغتای- سبزوار ۲ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: برخورد خودرو ۴۰۵ با کامیون در کیلومتر ۴۵ محور جغتای به سبزوار بالاتر از روستای یوسف آباد به وقوع پیوست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: طی اعلام مرکز پیام (EOC) استان، بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای حکم آباد با خودروی نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: پس از اقدامات و کمکهای اولیه ۱ نفر مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد و ۲ نفر فوتی توسط تیم امدادی بعد با همکاری عوامل آتش نشانی پس از ۲ ساعت تلاش نفس‌گیر، دو نفر فوتی را رها سازی و تحویل عوامل انتظامی دادند.