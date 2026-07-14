به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه آلومینیوم اراک، نادر قلی ابراهیمی درباره شایعات مربوط به انتقال یا فروش امتیاز تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: سال گذشته اجازه ندادیم چنین اتفاقی رخ دهد و امسال هم اجازه نخواهیم داد. پشت این تیم مردم استان هستند و نمیتوان فرصت نشاط، امید و انگیزه را از جوانان اراک و استان مرکزی گرفت. او با تاکید بر ضرورت تقویت آلومینیوم اراک اظهار داشت: این تیم باید ارتقا پیدا کند و میزان حمایتها از آن حداقل دو برابر شود. هدف ما این است که آلومینیوم در لیگ برتر جزو تیمهای بالای جدول باشد و برای رسیدن به این جایگاه باید با برنامهریزی و حمایت جدی حرکت کنیم. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اشاره به پیشرفت برخی باشگاههای لیگ برتری گفت: باشگاه آلومینیوم نمونه یک باشگاه حرفهای است که توانسته مجوز حرفهای خود را برای فصل آتی کسب کند. ابراهیمی خواستار افزایش حمایتهای مالی از تیم در قالب مسؤولیت اجتماعی شد و تاکید کرد: شرکتهایی که از ظرفیتهای استان بهرهمند میشوند، باید در قبال ورزش و نشاط اجتماعی نیز مسئولیتپذیر باشند و حمایت بیشتری از آلومینیوم اراک داشته باشند. او با تاکید بر حفظ انسجام مدیریتی باشگاه گفت: هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم باید یکپارچه و منسجم باشد و از ورود افراد غیرمرتبط و غیروابسته به مجموعه آلومینیوم جلوگیری شود، چراکه چنددستگی فقط مشکلات باشگاه را افزایش میدهد. این نماینده مجلس ادامه داد: به مردم استان مرکزی اطمینان میدهم تیم آلومینیوم اراک در استان باقی خواهد ماند و اجازه هیچگونه واگذاری داده نمیشود. هر اقدامی که به ضرر منافع مردم، نشاط اجتماعی و آینده جوانان استان باشد، با برخورد جدی ما روبهرو خواهد شد. همچنین حمایت از این تیم نباید تنها بر دوش یک مجموعه باشد و باید با مشارکت کنسرسیومی از حامیان مالی تقویت شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تیم فوتبال آلومینیوم از استان مرکزی جدا نخواهد شد.
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