به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان روز سه شنبه (۲۳ تیر) با برگزاری دیدارهای مرحله حذفی در هانگژو چین پیگیری می شود و طی آن ملی پوشان مردان و زنان ایران به مصاف حریفان شان می روند.

در این روز از رقابت ها، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان صدرنشین گروه D با تیم چهارم گروه C که کرواسی است، دیدار خواهد داشت. ملی پوشان والیبال نشسته مردان ایران مرحله گروهی مسابقات را با پیروزی برابر لهستان (۳ بر صفر)، بوسنی (۳ بر یک) و ژاپن (۳ بر صفر) تمام کردند و با ۹ امتیاز صدرنشین گروه خود شدند.

در بخش زنان هم تیم ملی والیبال نشسته زنان در مرحله حذفی با آلمان دیدار خواهد داشت. تیم کشورمان در مرحله گروهی بعد از پیروزی برابر روآندا و کنیا، نتیجه رقابت با چین را واگذار کرد و در رده دوم گروه A ایستاد و حریفش با کسب جایگاه سوم گروه B به کار خود در این مرحله پایان داد.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. ۲ تیم فینالیست این دوره رقابت ها در هر یک از بخش های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.