کار بزرگ زنان والیبال نشسته ناتمام ماند/ به سهمیه پارالمپیک نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که برای نخستین بار به جمع هشت تیم برتر رقابت های قهرمانی جهان راه یافت، امروز (چهارشنبه ۲۴ تیر) دیدار خود در این مرحله را برابر کانادا برگزار کرد و طی آن با نتیجه ۳ به صفر (۲۵ به ۱۹، ۲۵ به ۲۲، ۲۵ به ۲۲) متحمل شکست شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان با این باخت از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و اینگونه فرصت کسب سهمیه برای بازی های پارالمپیک را از دست داد و اینگونه نتوانست طلسم ناکامی از حضور در این بازی ها را بشکند.

بر خلاف ادوار گذشته رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان که تنها تیم قهرمان صاحب سهمیه پارالمپیک می شد، در این دوره مسابقات هر دو تیم فینالیست به این سهمیه برای حضور در بازی های ۲۰۲۸ لس آنجلس دست پیدا می کنند. بنابراین، زنان والیبال نشسته ایران با ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی، فرصت فینالیست شدن و کسب سهمیه پارالمپیک را از دست دادند.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران باید دیدارهای خود را برای کسب یکی از رده های پنجم تا هشتم مسابقات دنبال کند.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دوره پیشین این رقابت ها صاحب جایگاه نهم شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران نیز مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است. این تیم امروز در مرحله یک چهارم با آمریکا رقابت می کند.

عملکرد تیم ملی والیبال نشسته زنان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - رواندا صفر

* ایران ۳ - کنیا یک

* ایران صفر - چین ۳

مرحله یک هشتم

*یران ۳ - آلمان صفر

مرحله یک چهارم

* ایران صفر - کانادا ۳