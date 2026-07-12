به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در حالی روز گذشته (شنبه ۲۰ تیر) وارد روز دوم شد که بعد از برگزاری سه دیدار و به دلیل شرایط نامساعد جوی، برگزاری ادامه دیدارهای روز دوم به حالت تعلیق در آمد و بدین ترتیب دیدار تیم های ملی زنان و مردان ایران که به ترتیب قرار بود برابر کنیا و بوسنی برگزار شود، لغو شد.



امروز پس از بررسی های لازم و با صدور مجوز از سوی دولت چین، مسابقات از سر گرفته می شود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزارکننده مسابقات قرار است امروز دیدارهای معوقه روز دوم برگزار شود و دیدارهای روز سوم که طبق برنامه باید امروز برگزار شوند، به روز دوشنبه موکول شده است.

بر این اساس امروز تیم ملی والیبال نشسته زنان به مصاف کنیا حریف دوم خود می رود و تیم ملی مردان هم رو در روی بوسنی قرار می گیرد. این دو دیدار به ترتیب ساعت ۱۲ و ۱۷:۳۰ به وقت ایران برگزار خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان برابر رواندا پیروز شد و تیم ملی مردان هم برابر لهستان به برتری دست یافت.

دیدار امروز تیم ملی والیبال نشسته مردان از اهمیت زیادی برخوردار است. دو تیم تا پیش از این ۱۵ بار در میادین مختلف با هم رقابت داشته اند که طی آن ملی پوشان کشورمان ۱۰ بار صاحب برتری شده اند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در فینال دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی بوسنی برگزار شد، این تیم را شکست داد و با کسب عنوان قهرمانی صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک شد. در پاریس هم ملی پوشان والیبال نشسته ایران برابر بوسنی صاحب برتری شدند.