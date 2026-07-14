زنان والیبال نشسته ایران به جمع ۸ تیم برتر جهان راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله حذفی (یک هشتم) رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک که در هانگژو جریان دارد، امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) تیم های ملی والیبال نشسته زنان ایران و آلمان به مصاف هم رفتند.

در این دیدار زنان والیبال نشسته ایران در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر۱۴ برابر حریف خود صاحب برتری شد. با این نتیجه، ملی پوشان والیبال نشسته زنان در جمع هشت تیم برتر مسابقات قرار گرفتند. برنده فرانسه و کانادا حریف ملی پوشان زنان ایران در این مرحله خواهند بود.

تیم ملی والیبال نشسته زنان در مرحله گروهی برابر تیم های روآندا و کنیا صاحب برتری شدند اما در رقابت با چین نتیجه را واگذار کردند و به عنوان تیم دوم گروه A به مرحله حذفی رسیدند. آلمان به عنوان تیم سوم گروه B حریف امروز زنان والیبال نشسته شد.

در چارچوب دیدارهای امروز، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران برابر کرواسی پیروز شد و به مرحله یک چهارم راه یافت. آمریکا حریف ایران در این مرحله است.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. ۲ تیم فینالیست این دوره رقابت ها در هر یک از بخش های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.