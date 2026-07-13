پیشتازی والیبال نشسته با غلبه بر ژاپن/ ایران مقتدرانه صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته ایران و ژاپن در چارچوب روز سوم رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) در هانگژو برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان والیبال نشسته ایران با نتیجه ۳ بر صفر (بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۷) برابر حریف خود صاحب برتری شدند.

این پیروزی در حالی به نام ملی پوشان والیبال نشسته ایران ثبت شد که آنها در اولین روز مسابقات لهستان را شکست دادند وسپس در دیدار با بوسنی که با یک روز تاخیر برگزار شد، موفق شدند حریف سنتی شان را همچون فینال پارالمپیک پاریس و فینال دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان با شکست مواجه کنند.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته با ۳ برد، بدون باخت، ۹ امتیاز و صدرنشینیِ گروه چهارم، مرحله گروهی رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک را به پایان رساند.

ملی پوشان والیبال نشسته که با هدایت هادی رضایی در این مسابقات حاضر شده اند، روز سه شنبه در مرحله حذفی دیدارهای خود را دنبال می کنند. در این مرحله تیم ملی والیبال نشسته ایران با تیم چهارم گروه سوم دیدار می کند. برزیل، قزاقستان، کرواسی و عراق تیم های حاضر در این مرحله هستند. البته هنوز دیدارهای این گروه و رده بندیی تیم ها نهایی نشده تا مشخص شود حریف والیبال نشسته ایران کدام تیم است اما با توجه به عملکرد کرواسی و دیدار امروزش با برزیل، احتمالا این تیم حریف ایران در مرحله حذفی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. ۲ تیم فینالیست این دوره رقابت ها در هر یک از بخش های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.