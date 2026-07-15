اعلام زمان فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان دیدارهای مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا با غلبه بر رقبای خود جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند و انگلیس و فرانسه نیز برای کسب عنوان سومی برابر هم صفآرایی خواهند کرد.
بر این اساس، دیدار ردهبندی جام جهانی بامداد یکشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه میامی آمریکا میان تیمهای ملی انگلیس و فرانسه برگزار خواهد شد.
همچنین دیدار فینال بیستوسومین دوره جام جهانی، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی برگزار میشود و تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا پرونده جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شود.
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