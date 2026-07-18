فرانسه و انگلیس؛ نبردی برای جبران ناکامی و فتح سکوی سوم جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار ردهبندی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد یکشنبه ۲۸ تیرماه در ورزشگاه میامی برگزار میشود و تیمهای ملی فرانسه و انگلیس از ساعت ۰۰:۳۰ برای کسب عنوان سومی جهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این مسابقه که صدوسومین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود، آخرین فرصت دو تیم برای پایان دادن به رقابتها با کسب مدال برنز است؛ تیمهایی که پس از شکست در مرحله نیمهنهایی، حالا به دنبال جبران ناکامی و ایستادن روی سکوی سوم جهان هستند.
در کنار اهمیت کسب مقام سوم، رقابت بر سر کفش طلای جام جهانی نیز از جذابیتهای ویژه این دیدار خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، با هشت گل زده همچنان امیدوار است با گلزنی مقابل انگلیس از لیونل مسی عبور کرده و عنوان آقای گل مسابقات را از آن خود کند. در سوی دیگر نیز هری کین و جود بلینگهام که هر دو شش گل به ثمر رساندهاند، همچنان شانس رسیدن به این عنوان را حفظ کردهاند.
مسیر فرانسه تا دیدار ردهبندی
فرانسه با هدایت دیدیه دشان، مسابقات را مقتدرانه آغاز کرد و در مرحله گروهی عملکردی کمنقص داشت. خروسها ابتدا سنگال را با نتیجه ۳ بر یک شکست دادند، سپس عراق را با سه گل از پیش رو برداشتند و در آخرین دیدار مرحله گروهی نیز با برتری قاطع ۴ بر یک مقابل نروژ، به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شدند.
فرانسویها در مرحله یکشانزدهم نهایی نیز با پیروزی ۳ بر صفر برابر سوئد قدرت خود را به رخ کشیدند و پس از آن با عبور از سد پاراگوئه و مراکش، جواز حضور در نیمهنهایی را به دست آوردند. شاگردان دشان امیدوار بودند برای سومین دوره متوالی راهی فینال جام جهانی شوند و موفقیت سال ۲۰۱۸ را تکرار کنند، اما در نهایت برابر اسپانیا با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند و از رسیدن به دیدار پایانی بازماندند.
مسیر پر فراز و نشیب انگلیس
انگلیس تحت هدایت توماس توخل، رقابتها را با پیروزی پرگل ۴ بر ۲ برابر کرواسی آغاز کرد، اما در ادامه برابر غنا به تساوی بدون گل رضایت داد. سهشیرها با پیروزی مقابل پاناما صدرنشین گروه خود شدند و راهی مرحله حذفی شدند.
آنها در مرحله یکشانزدهم نهایی برابر جمهوری دموکراتیک کنگو تا آستانه حذف پیش رفتند، اما درخشش هری کین و دو گل این مهاجم باتجربه، انگلیس را به دور بعد رساند. پس از آن، انگلیسیها در دیداری تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ از سد مکزیک، یکی از میزبانان مسابقات، عبور کردند و در مرحله یکچهارم نهایی نیز با بازگشتی دیدنی و پس از وقتهای اضافه، نروژ را شکست دادند.
شاگردان توخل در نیمهنهایی برابر آرژانتین قرار گرفتند، اما با وجود عملکرد قابل قبول، در نهایت شکست خوردند تا شانس حضور در فینال را از دست بدهند.
آمار تقابلها
فرانسه و انگلیس تاکنون ۳۲ بار برابر یکدیگر قرار گرفتهاند که سه دیدار آن در جام جهانی برگزار شده است. انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶ با نتیجه ۲ بر صفر و در جام جهانی ۱۹۸۲ با نتیجه ۳ بر یک فرانسه را شکست داد. آخرین رویارویی دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و در مرحله یکچهارم نهایی بود که فرانسه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید؛ دیداری که اورلین شوامنی و اولیویه ژیرو برای فرانسه گلزنی کردند و هری کین علاوه بر به ثمر رساندن یک ضربه پنالتی، پنالتی دوم خود را نیز از دست داد.
سابقه دو تیم در دیدار ردهبندی
فرانسه برای چهارمین بار در تاریخ خود در دیدار ردهبندی جام جهانی حاضر میشود. این تیم پیش از این در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۶ موفق به کسب مدال برنز شده و در سال ۱۹۸۲ برابر لهستان شکست خورده بود.
انگلیس نیز سومین حضور خود را در مسابقه ردهبندی تجربه میکند. سهشیرها در دو حضور قبلی خود در سالهای ۱۹۹۰ مقابل ایتالیا و ۲۰۱۸ برابر بلژیک شکست خوردند و تاکنون موفق به کسب مدال برنز جام جهانی نشدهاند.
ترکیب احتمالی فرانسه
مایک مانیان، مالو گوستو، ابراهیما کوناته، ماکسیم لاکروا، لوکاس هرناندز، وارن زئیر امری، انگولو کانته، مگنس اکلیوش، رایان چرکی، کیلیان امباپه و مارکوس تورام.
ترکیب احتمالی انگلیس
دین هندرسون، تروو چالوبا، مارک گئهی، جان استونز، جد اسپنس، کوبی ماینو، الیوت اندرسون، مورگان راجرز، نونی مادوئکه، هری کین و مارکوس رشفورد.
اظهارات پیش از مسابقه
ابراهیما کوناته، مدافع فرانسه، درباره این مسابقه گفت: از حذف در نیمهنهایی ناراحت هستیم و طبیعتاً دوست داشتیم در فینال بازی کنیم، اما اکنون برابر انگلیس قرار میگیریم؛ دیداری که تاریخ و اهمیت خاص خود را دارد. وظیفه داریم برای هواداران فرانسه با تمام توان بجنگیم و با مدال برنز به خانه بازگردیم.
دیدیه دشان، سرمربی فرانسه نیز اظهار داشت: این مسابقه، دیداری نیست که آرزو داشتیم در آن حضور داشته باشیم، اما باید برای کسب مقام سوم تمام تلاش خود را انجام دهیم. شاید اهمیت آن کمتر از فینال باشد، اما همچنان مسئولیت بزرگی بر عهده ماست.
در سوی دیگر، جان استونز مدافع انگلیس، گفت: پذیرش شکست در نیمهنهایی دشوار است، اما اکنون باید روی کسب مدال برنز تمرکز کنیم و این بهترین انگیزه برای پایان دادن به جام جهانی خواهد بود.
توماس توخل سرمربی انگلیس، نیز در نشست خبری عنوان کرد: این مسابقه دوستانه نیست. فرصتی است تا بهترین نتیجه ۶۰ سال اخیر فوتبال انگلیس در جام جهانی را رقم بزنیم. برابر یکی از آمادهترین تیمهای جهان بازی داریم و باید شخصیت و ذهنیت واقعی خود را نشان دهیم.
دیدار فرانسه و انگلیس، علاوه بر تعیین تیم سوم جام جهانی ۲۰۲۶، میتواند سرنوشت کفش طلای مسابقات را نیز مشخص کند؛ جایی که امباپه، کین و بلینگهام آخرین فرصت خود را برای رسیدن به عنوان آقای گلی جهان در اختیار خواهند داشت.
نظر شما