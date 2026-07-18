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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

جام جهانی ۲۰۲۶؛

از بازداشت در بوسنی تا قضاوت فینال جام جهانی؛ داستان عجیب داور اسلوونی

از بازداشت در بوسنی تا قضاوت فینال جام جهانی؛ داستان عجیب داور اسلوونی

فیفا داوری را به عنوان قضاوت در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است که او سابقه بازداشت توسط پلیس را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قضاوت دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را به اسلاوکو وینچیچ، داور ۴۶ ساله اهل اسلوونی، سپرد؛ داوری که پیش از این سابقه قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴ میان رئال مادرید و بوروسیا دورتموند را نیز در کارنامه دارد.

انتخاب وینچیچ در حالی صورت گرفته که نام او در سال ۲۰۲۰ به دلیل حضور در یک مهمانی در شهر بییلینا بوسنی و هرزگوین، به صدر اخبار رسانه‌ها راه یافت. پلیس در جریان یورش به این محل چندین نفر را بازداشت و مقادیری مواد مخدر، سلاح گرم و تجهیزات حفاظتی کشف کرد.

با این حال، وینچیچ در آن پرونده تنها به عنوان شاهد برای ارائه توضیحات از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و پس از مشخص شدن اینکه ارتباطی با فعالیت‌های مجرمانه نداشته است، بدون طرح هیچ اتهامی آزاد شد.

وینچیچ پس از این اتفاق در گفتگو با روزنامه اسلوونیایی «وچر» اعلام کرده بود: برای یک جلسه کاری به بوسنی و هرزگوین رفته بودم و دعوتی برای صرف ناهار را پذیرفتم که بعدها متوجه شدم بزرگ‌ترین اشتباه من بوده است. هیچ ارتباطی با افراد بازداشت‌ شده نداشتم و پس از ارائه توضیحات به عنوان شاهد، آزاد شدم.

رئیس انجمن داوران فوتبال اسلوونی نیز در آن زمان با حمایت از وینچیچ تأکید کرد که او صرفاً در زمان و مکان نامناسب حضور داشته و از فعالیت‌های غیرقانونی افراد حاضر در آن محل اطلاعی نداشته است.

وینچیچ در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون قضاوت سه دیدار، از جمله مسابقه مکزیک و اکوادور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را بر عهده داشته و حالا با انتخاب فیفا، مهم‌ترین بازی فوتبال جهان یعنی فینال جام جهانی را سوت خواهد زد.

کد مطلب 6891024

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