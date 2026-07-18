از بازداشت در بوسنی تا قضاوت فینال جام جهانی؛ داستان عجیب داور اسلوونی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قضاوت دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا را به اسلاوکو وینچیچ، داور ۴۶ ساله اهل اسلوونی، سپرد؛ داوری که پیش از این سابقه قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴ میان رئال مادرید و بوروسیا دورتموند را نیز در کارنامه دارد.
انتخاب وینچیچ در حالی صورت گرفته که نام او در سال ۲۰۲۰ به دلیل حضور در یک مهمانی در شهر بییلینا بوسنی و هرزگوین، به صدر اخبار رسانهها راه یافت. پلیس در جریان یورش به این محل چندین نفر را بازداشت و مقادیری مواد مخدر، سلاح گرم و تجهیزات حفاظتی کشف کرد.
با این حال، وینچیچ در آن پرونده تنها به عنوان شاهد برای ارائه توضیحات از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و پس از مشخص شدن اینکه ارتباطی با فعالیتهای مجرمانه نداشته است، بدون طرح هیچ اتهامی آزاد شد.
وینچیچ پس از این اتفاق در گفتگو با روزنامه اسلوونیایی «وچر» اعلام کرده بود: برای یک جلسه کاری به بوسنی و هرزگوین رفته بودم و دعوتی برای صرف ناهار را پذیرفتم که بعدها متوجه شدم بزرگترین اشتباه من بوده است. هیچ ارتباطی با افراد بازداشت شده نداشتم و پس از ارائه توضیحات به عنوان شاهد، آزاد شدم.
رئیس انجمن داوران فوتبال اسلوونی نیز در آن زمان با حمایت از وینچیچ تأکید کرد که او صرفاً در زمان و مکان نامناسب حضور داشته و از فعالیتهای غیرقانونی افراد حاضر در آن محل اطلاعی نداشته است.
وینچیچ در جام جهانی ۲۰۲۶ تاکنون قضاوت سه دیدار، از جمله مسابقه مکزیک و اکوادور در مرحله یکشانزدهم نهایی را بر عهده داشته و حالا با انتخاب فیفا، مهمترین بازی فوتبال جهان یعنی فینال جام جهانی را سوت خواهد زد.
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