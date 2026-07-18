از سرقت تاریخی تا قانون فیفا؛ چرا هیچ کشوری جام جهانی را نگه نمی‌ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاید برای بسیاری از فوتبالدوستان عجیب باشد که بدانند تیم قهرمان جام جهانی، برخلاف تصور عمومی، جام اصلی این رقابتها را برای همیشه در اختیار نخواهد داشت.
جام جهانی فیفا یکی از ارزشمندترین نمادهای دنیای ورزش به شمار میرود؛ جامی که ۶.۱۷۵ کیلوگرم وزن دارد و از حدود پنج کیلوگرم طلای ۱۸ عیار ساخته شده است. با این حال، حتی قهرمان بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان نیز تنها برای چند دقیقه فرصت لمس و بالا بردن نسخه اصلی این جام را دارد.
پس از پایان مراسم اهدای مدال و جشن قهرمانی، فیفا جام اصلی را دوباره در اختیار میگیرد و به کشور قهرمان یک نسخه مشابه برای نگهداری دائمی اهدا میکند. این نسخه که از جنس برنز با روکش طلا ساخته شده، همان جامی است که سالها در موزهها، فدراسیونها و مراسمهای مختلف کشور قهرمان دیده میشود.
دلیل تصمیم سختگیرانه فیفا
دلیل این قانون به تاریخچه جام جهانی و سرنوشت جام ژول ریمه بازمیگردد. طبق قوانین قدیمی، تیمی که موفق میشد برای سومین بار قهرمان جهان شود، میتوانست جام اصلی را برای همیشه نزد خود نگه دارد.
برزیل در سال ۱۹۷۰ با کسب سومین قهرمانی خود در جام جهانی، این افتخار را به دست آورد و جام ژول ریمه (کاپ قهرمانی) برای همیشه به این کشور اهدا شد. اما سالها بعد این جام در برزیل به سرقت رفت و گفته شد سارقان آن را ذوب کرده و طلای موجود در آن را به فروش رساندهاند.
پس از این اتفاق، فیفا تصمیم گرفت دیگر اجازه ندهد جام اصلی جام جهانی به طور دائمی در اختیار هیچ کشوری قرار بگیرد و از آن پس، نسخه اصلی همیشه تحت مالکیت و حفاظت این نهاد باقی مانده است.
به این ترتیب، هر قهرمان جدید جام جهانی تنها برای لحظاتی جام واقعی را بالای سر میبرد؛ لحظاتی تاریخی که در حافظه فوتبال جهان ثبت میشود، اما خود جام طلایی دوباره به خانه دائمیاش نزد فیفا بازمیگردد.
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