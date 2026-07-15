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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان

آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان

زاهدان- مراسم عزای سید و سالار شهیدان(ع) و آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید امت اسلامی امشب در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید امت اسلامی، شامگاه چهارشنبه به میزبانی نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، در مسجد جامع زاهدان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت، مسئولان، فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی و جمعی از علما و روحانیون برگزار شد.

برگزاری آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاریان قرآن کریم آغاز شد و در ادامه حجت‌الاسلام پورموسوی به ایراد سخن پرداخت.

برگزاری آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان

در ادامه این مراسم، امیر کرمانشاهی، مداح و ذاکر اهل‌بیت(ع)، با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، به بیان فضائل و ویژگی‌های امام شهید امت اسلامی پرداخت.

کد مطلب 6889462

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