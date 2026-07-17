به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز جمعه (۲۶ تیر)، ساکنان جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب استان کرمان، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات، باید نسبت به وقوع رگبارهای ناشی از ناپایداریهای موسمی هوشیار باشند، زیرا در هر لحظه احتمال طغیان رودخانههای فصلی وجود دارد.
وی افزود: برای سواحل استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز هشدار تلاطم دریا صادر شده و ارتفاع موج در برخی مناطق میتواند تا یک و نیم متر افزایش یابد. این شرایط خطر غرق شدن شناگران و غواصان را به دنبال دارد و احتمال آسیبدیدگی و پاره شدن تورهای ماهیگیری نیز وجود خواهد داشت.
اصغری بیان کرد: از نظر شرایط بارشی در عرضهای بالاتر، الگوهای جوی طی امروز و فردا به گونهای است که وقوع بارندگی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، دامنهها و ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران و همچنین بخشهای غربی استان گلستان پیشبینی میشود.
وی یادآور شد: مسافرانی که در مناطق تنکابن، چالوس، نشتارود و شیرود حضور دارند یا قصد بازگشت از این مناطق را دارند، باید به دلیل احتمال لغزندگی جادههای کوهستانی با احتیاط بیشتری تردد کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی کشور گفت: حداقل تا روز دوشنبه (۲۹ تیر)، تداوم گرمای غیرعادی در بسیاری از مناطق کشور پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طاقتفرساترین دماها در این مدت در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، فارس و هرمزگان به ثبت خواهد رسید و ساکنان این استانها باید توصیههای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی را با جدیت دنبال کنند.
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