به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از منابع عربی، در پی پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به تحرکات اخیر محور غربی، گزارشها و تصاویر مخابره شده از منطقه تأیید میکنند که موشکهای ایرانی با دقت بالا به اهداف خود در پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن اصابت کردهاند.
این پایگاه که بهعنوان یکی از مراکز کلیدی لجستیک و استقرار نظامیان تروریست آمریکا در منطقه شناخته میشود، در این عملیات هدف قرار گرفته است.
تحلیلهای اولیه حاکی از آن است که این حمله ضربهای مستقیم به توان عملیاتی متجاوزان بوده و سامانههای پدافندی مستقر در این پایگاه نتوانستهاند مانع از اصابت دقیق موشکها به زیرساختهای نظامی آمریکا شوند.
این اقدام در چارچوب دفاع مشروع ایران و در پاسخ به تهدیدات مداوم علیه امنیت ملی کشورمان صورت گرفته است.
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