اردوی استعداد یابی زیر ۱۶ سال فوتبال کشور در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد نوتاش اظهار کرد: این رویداد ورزشی مهم که بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای ومعرفی نخبگان فوتبال استان به سطوح ملی است.
وی با تأکید بر اهمیت این اردوی انتخابی، افزود: حضور در چنین اردوهایی فرصتی طلایی برای نوجوانان فوتبالیست استان است تا توانمندیهای خود را زیر نظر مربیان و استعدادیابان ملی به نمایش بگذارند.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اشاره به نقش کلیدی باشگاههای ورزشی در پیشبرد برنامههای استعدادیابی،گفت: از تمامی مدیران، مربیان باشگاههای فوتبال انتظار میرود با هماهنگی و همکاری، نسبت به معرفی و اعزام بازیکنان مستعد و آیندهدار خود به این اردو اقدام کنند.
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