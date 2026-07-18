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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

اردوی استعداد یابی زیر ۱۶ سال فوتبال کشور در اردبیل برگزار می شود

اردوی استعداد یابی زیر ۱۶ سال فوتبال کشور در اردبیل برگزار می شود

اردبیل- رئیس هیئت فوتبال اردبیل گفت: اردوی استعدادیابی و انتخابی بازیکنان رده سنی زیر ۱۶ سال کشور ۲۸ تیر ماه در استادیوم تختی این استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد نوتاش اظهار کرد: این رویداد ورزشی مهم که بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای ومعرفی نخبگان فوتبال استان به سطوح ملی است.

وی با تأکید بر اهمیت این اردوی انتخابی، افزود: حضور در چنین اردوهایی فرصتی طلایی برای نوجوانان فوتبالیست استان است تا توانمندی‌های خود را زیر نظر مربیان و استعدادیابان ملی به نمایش بگذارند.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با اشاره به نقش کلیدی باشگاه‌های ورزشی در پیشبرد برنامه‌های استعدادیابی،گفت: از تمامی مدیران، مربیان باشگاه‌های فوتبال انتظار می‌رود با هماهنگی و همکاری، نسبت به معرفی و اعزام بازیکنان مستعد و آینده‌دار خود به این اردو اقدام کنند.

کد مطلب 6891133

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