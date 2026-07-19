اتصال ۶ روستای فاقد برق در استان اردبیل به شبکه سراسری

ناصر عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده پروژههای توسعه و بهسازی شبکههای برق در مناطق روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت در بهرهمندی از زیرساختهای برق، ارتقای پایداری شبکه و توسعه متوازن مناطق روستایی، مجموعهای از پروژههای برقرسانی و اصلاح شبکههای توزیع در دو سال اخیر، با شتاب مطلوب در سطح استان در حال اجرا شد.
وی با اشاره به پایان انتظار چندینساله ساکنان برخی روستاهای فاقد برق افزود: از ابتدای سالجاری، ۶ روستای فاقد برق شامل صیدآباد، عزیزلو و ترحمقشلاقی از توابع شهرستان اردبیل، اوچ دره مرادلو و قرهسقال از توابع شهرستان بیلهسوار و طومار حاج غائب از روستاهای شهرستان پارس آباد با اجرای شبکه های برقرسانی و تأمین زیرساختهای لازم، به شبکه سراسری برق متصل و ساکنان این مناطق پس از سالها از نعمت برق پایدار بهرهمند شدند.
عبدالهیان با عنوان اینکه در سالجاری ۱۴۲ پروژه بهسازی و اصلاح شبکههای توزیع برق روستایی در قالب طرح بهارستان در سطح استان اجرا شده گفت: این پروژهها با وجود پراکندگی جغرافیایی، حجم بالای عملیات اجرایی و دشواریهای فنی موجود، با هدف نوسازی شبکههای فرسوده، بهبود کیفیت ولتاژ، کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری برق مشترکان روستایی عملیاتی شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تصریح کرد: توسعه شبکههای کابل خودنگهدار را از مهمترین برنامههای زیرساختی شرکت بوده و تاکنون بیش از ۷۶ درصد شبکههای سیم مسی استان اردبیل به کابل خودنگهدار تبدیل شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پیشگیری از سرقت تجهیزات، ارتقای ایمنی عمومی و بهبود کیفیت خدمات برقرسانی داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در پایان با تأکید بر استمرار اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در سراسر استان خاطرنشان کرد: خدمترسانی پایدار به مشترکان، توسعه زیرساختهای برق در مناطق روستایی و ارتقای کیفیت شبکههای توزیع از مهمترین اولویتهای شرکت است و تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای فنی و اجرایی، روند توسعه شبکه برق استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
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